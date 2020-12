Jean Scott aplicó el Fair Play y demostró honestidad deportiva

En el partido de la liguilla por el no descenso, Jean Scott de Sporting dio una lección de honestidad a todos los presentes en el Allen Riggioni.

Transcurría la segunda mitad, el marcador estaba 1 a 1 y en un partido donde se juega tanto, cualquiera dudaría que hacer con el balón luego de quedar con el camino abierto de cara al marco rival.

Sin embargo Scott no dudo dos veces en hacer para lo que él consideró como correcto en ese momento.

“Yo he pasado por esas lesiones, no hay nada más feo para un jugador que salir lesionado, al ver que a un compañero le pasa eso entra el lado humano ahí ya no se piensa como jugador.

El defensor y líder del equipo Edder Monguio, se mostró complacido y orgulloso por el accionar de su compañero.

“La verdad es que mis respetos para Jean por lo que hizo, hay que tener un control de razonamiento muy grande. En el terreno de juego fui uno de los que me calenté, porque es una guerra, pero debo reconocer y darle el respeto por lo que hizo, porque la verdad no cualquiera lo hace“, expresó Edder Monguio capitán de Sporting.

Randall Row el entrenador del conjunto capitalino fue otro que reaccionó de buena manera por la acción.

“Por encima de todo tiene que haber juego limpio dentro o fuera de la cancha, nosotros pertenecemos a un club que tiene esos principios y lo que hizo Jean me parece excelente“, citó Randall Row.

Sporting y Grecia volverán a enfrentarse este próximo domingo a partir de las 2:00 p. m. en el Ernesto Rohrmoser, este juego definirá quien deba afrontar el no descenso en el fútbol costarricense.