Ian Smith: "Aún estoy joven para aspirar por un Mundial"

“Fueron muchas cosas a las que no estaba listo. Hubo manejos no tan buenos por parte del club en el que estaba en ese momento, tenía buenas opciones para dar un salto de calidad. Creo que en ese momento el manejo no fue el indicado. Yo estaba solo allá, pero son cosas de las que uno aprende para el futuro y no me arrepiento de nada.