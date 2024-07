Hernán Medford criticó a la Unafut: “Hay cosas que se podrían arreglar en este fútbol”

Hernán Medford comenzó filoso el Torneo de Apertura 2024 y aunque salió contento con la victoria de su equipo Sporting FC ante Saprissa, aprovechó para criticar a la Unafut y la organización del fútbol costarricense en general.

Consultado sobre la situación que vive Guanacasteca al no poder competir en la primera fecha por no contar con su licencia de clubes al día, Medford aprovechó para mandar un contundente mensaje.

“Yo no quiero entrar a opinar de Guanacasteca porque a mí no me toca. Creo que hay que arreglar un montón de cosas. Yo pido que se haga un congreso con gente que sepa de fútbol, con la Unafut y se tomen decisiones. Hay cosas que se podrían arreglar en este fútbol”, comenzó diciendo.

​Además, añadió como ejemplo, la limitante de que no todos los futbolistas suplentes pueden llegar a calentar a la vez, algo que a su criterio solo se ve acá en nuestro fútbol.

“A la hora de calentar calienten todos los jugadores y aquí solo cuatro pueden, no, no. Yo exijo que haya un Congreso con todos los que estamos metidos en estos y arreglar esos detalles”.

Además, añadió “en las divisiones menores no podemos subir cinco muchachos porque no hay un carnet único. Ustedes tienen que analizar algunas decisiones. Hay algunas buenas y otras no buenas. Yo exijo que se haga un Congreso para mejorar algunas decisiones”.

Finalmente, lanzó una pregunta directa a la organización.

“Mi pregunta es: ¿Quién toma ciertas decisiones deportivas que uno dice que son increíbles?”.

Ya sobre el juego, Medford se mostró muy contento por lo mostrado de su equipo ante el Saprissa y su primera victoria del torneo que le permite afianzar su idea de juego con la que terminó el certamen anterior.

“No hemos ganado nada. Ya la parte moral es importante y llena positivamente. Con todos méritos el equipo de Sporting le ganó a Saprissa.

Tenemos que seguir porque es el primer partido. Se gana un partido, se disfruta porque fue al campeón, pero hay que seguir y ser constante”, concluyó.