Guadalupe y Sporting firman un empate que deja un nuevo inquilino en el sótano

Guadalupe FC y Sporting FC se encargaron de cerrar la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025 con un disputado empate 2-2 que deja un tercer equipo perjudicado en el sótano.

Los albinegros abrieron la cuenta por intermedio del hondureño Alejandro Reyes, quien al minuto 19 definió desde fuera del área para el 0-1 que obligaba a los guadalupanos a remar contra corriente.

El empate llegó justo antes del final de la primera mitad, cuando el delantero Joao Maleck sacó un enorme remate justo para definir también desde fuera del área para 1-1.

Pero las emociones no quedaron ahí, pues al cierre del partido llegaron dos tantos más.

Primero fue el guadalupano, René Miranda, quien aprovecho un pésimo marcaje en táctica fija para sellar de cabeza el 2-1 al 87’ para soñar con salir alejarse de los coleros.

Pero la respuesta de los albinegros fue casi inmediata y de la misma fórmula: cobro de tiro libre de Armando Ruiz Cole desde el costado izquierdo para que Ryan Bolaños marcara de cabeza el 2-2 definitivo al 90’.

Sobre la hora se marchó expulsado Ariel Soto por acumulación de amarillas.

Con el empate, Guadalupe FC alcanza las 12 unidades en el octavo puesto, uno más que Sporting FC que suma 11, pero consigue salir del sótano de la tabla que ahora lo ocupa el cuadro de San Carlos, con la misma cantidad de puntos, pero -11 en diferencia de gol.

Precisamente, guadalupanos y sancarleños se enfrentarán entre sí el próximo viernes a partir de las 7 p. m., un partido que podría definir estas últimas posiciones.