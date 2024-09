Greivin Mora y Hernán Medford: Las voces de Cartaginés-Sporting

Cartaginés derrotó 1-0 a Sporting y estos dijeron los técnicos sobre el partido.



Hernán Medford:

El equipo jugó bien, pero perdió. Eso me deja tranquilo. Esa tranquilidad no me lleva a dejar de hacer cosas. Hay que trabajar en la concentración. Hay una autocrítica de que hay que cambiar muchas cosas.

Tenemos que ser un equipo con más actitud de ganar, yo le dije a los muchachos que ellos no quisieron ganar.

Hay formas de perder y esta duele, porque es nuestra culpa. Se hizo un buen juego y no se gana, eso sí es de análisis

Greivin Mora:

No podría decir que estoy descontento con mi planilla si estoy peleando el primer lugar. Estoy contento con mis muchachos porque han entendido la idea.

Veo un equipo que defiende bien, que cada vez tiene más solidez defensiva. Aparte de esa solidez, el equipo va a ir encontrando soluciones al ataque.

Que lo hagan como en la MLS. Que el árbitro tenga una diadema y le diga al estadio lo que vio en el VAR, esa serpia mi recomendación.