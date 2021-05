Giacone: "No entiendo como aprueban este tipo de torneo tan injustos"

El técnico de Sporting FC, José Giacone se mostró muy molesto con el formato del torneo que fue aprobado anteriormente y que de momento los condena a disputar la liguilla por el no descenso.

Giacone explicó que es muy injusto que un club que se ubique en el noveno lugar tenga que estar sembrado en la lucha por el no descenso y que la gente que aprobó el torneo debería retractarse.

“El torneo está muy mal programado. Sabemos que tenemos que jugar la liguilla, pero no entiendo como aprueban este tipo de torneo tan injusto. Sporting quedó de nuevo el torneo pasado en la tabla acumulada e igual en este, está para descender, entonces me parece una injusticia. No tendrían que descender nadie, los que aprobaron debería retractarse”, mencionó.

Pese a esto, el técnico argentino reconoce que su equipo afrontará como finales los últimos partidos que le restan, la jornada 22 y los dos compromisos de la liguilla, si es que al final logran evitar el descenso de una vez.

“La que viene y los dos juegos que vienen serán finales. Son partidos donde hay que hacer buen partido, más unidos que nunca, trabajando desde la humildad”, explicó.

Finalmente, Giacone aseveró que no sabe nada sobre los rumores que colocan a Jostin Daly en el Herediano.

“No sé nada con respecto al futuro de Jostin Daly, si es suplente es por una decisión técnica”, añadió.