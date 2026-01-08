Galería: Así es la nueva casa de Sporting FC en Grecia

A falta de detalles y del aval por parte del Comité de Licencias, está prácticamente listo la nueva sede de Sporting FC en el cantón de Grecia.

A partir del Torneo de Clausura 2026, el equipo albinegro decidió cambiar de sede y pasar de Pavas y Rohrmoser hasta el cantón alajuelense de Grecia.

Se trata del estadio de Puente Piedra, ubicado exactamente en La Argentina de Grecia y que contará con un aforo aproximado para 1.200 personas.

La cancha será sintética y únicamente falta la colocación de unos palcos a los laterales y lo demás está prácticamente finalizado a un 90% según pudo constatar Teletica.com en un recorrido.

Según explicó, Leonardo Barahona, gerente de Sporting FC, solo faltan los permisos por parte del Comité de Licencias para estar completamente listos.

“El nuevo estadio Puente Piedra es una obra, la verdad, que hemos construido en tiempo récord y nos llena de mucha ilusión poder estar acá y que ojalá la comunidad de Grecia nos acompañe en todos los juegos de casa.

“Es una inversión bastante grande, la verdad, empezamos todo de cero, todo es una inversión que hemos venido estructurando en lo que queremos, al corto plazo, la verdad, y ya lo que vendrá a mediano plazo será algo muchísimo más grande que eso”, explicó Barahona.

@teleticacom Así es la nueva casa de Sporting FC en Grecia. ⚽️ El estadio de Puente Piedra está casi listo para albergar los partidos de los albinegros. Todos los detalles en Teletica.com. 💻 ♬ sonido original - Teletica.com

Incluso, los albinegros esperan poder debutar su nuevo escenario el próximo miércoles 14 de enero (7p. m.) ante el Herediano.

“La organización fue creciendo muy rápidamente, a pesar de que tenemos seis años de estar en el fútbol y cinco en la Primera División, esto ha crecido impactantemente en las divisiones menores, en el equipo femenino, en el equipo de amputados, en el equipo de fútbol sala, y llegamos al momento de que ya no cabíamos donde estábamos y tuvimos que tomar ya la decisión que teníamos a un mediano plazo, tomar en el próximo plazo”, destacó.

Sporting FC está en una situación incómoda, pues, buscará salvarse del descenso tras un mal Torneo de Apertura 2025.



