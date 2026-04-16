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Deportivo Saprissa

Estos son los titulares de Hernán Medford y Andrés Carevic para la final del Torneo de Copa

El partido comienza a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Sporting-Saprissa
Sporting-Saprissa
Por Daniel Jiménez 15 de abril de 2026, 18:08 PM

El Deportivo Saprissa y Sporting FC jugarán este miércoles a las 7 p. m. la final del Torneo de Copa.

El compromiso será en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Los técnicos Hernán Medford y Andrés Carevic están obligados por reglamento a colocar jugadores jóvenes y se inclinaron por esta alineación:

Alineación Sporting

Yostin Salinas; Ian Lawrence, Carlos Pineda, Andrid Rojas, Diego de Buen, Joser González, Joshua Navarro, Diego Marín, Kevin Espinoza, Dylan Ramírez y Johnny Álvarez.

Alineación Saprissa

Minor Álvarez; Julián González, Fidel Escobar, Alberth Barahona, Matías Cordero, Matías Elizondo, Luis Javier Paradela, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Árbitros

Central: Juan Gabriel Calderón
Asistente 1: Juan Carlos Mora
Asistente 2: Andrés Arrieta
Cuarto: Cristopher Ramírez
VAR: Jesús Montero
AVAR: Octavio Jara

Comisario Unafut: Alex Vargas

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