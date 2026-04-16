Estos son los titulares de Hernán Medford y Andrés Carevic para la final del Torneo de Copa
El partido comienza a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
El Deportivo Saprissa y Sporting FC jugarán este miércoles a las 7 p. m. la final del Torneo de Copa.
El compromiso será en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Los técnicos Hernán Medford y Andrés Carevic están obligados por reglamento a colocar jugadores jóvenes y se inclinaron por esta alineación:
Alineación Sporting
Yostin Salinas; Ian Lawrence, Carlos Pineda, Andrid Rojas, Diego de Buen, Joser González, Joshua Navarro, Diego Marín, Kevin Espinoza, Dylan Ramírez y Johnny Álvarez.
Alineación Saprissa
Minor Álvarez; Julián González, Fidel Escobar, Alberth Barahona, Matías Cordero, Matías Elizondo, Luis Javier Paradela, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.
Árbitros
Central: Juan Gabriel Calderón
Asistente 1: Juan Carlos Mora
Asistente 2: Andrés Arrieta
Cuarto: Cristopher Ramírez
VAR: Jesús Montero
AVAR: Octavio Jara
Comisario Unafut: Alex Vargas