Estos son los titulares de Hernán Medford y Andrés Carevic para la final del Torneo de Copa

El Deportivo Saprissa y Sporting FC jugarán este miércoles a las 7 p. m. la final del Torneo de Copa.

El compromiso será en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Los técnicos Hernán Medford y Andrés Carevic están obligados por reglamento a colocar jugadores jóvenes y se inclinaron por esta alineación:

Alineación Sporting

Yostin Salinas; Ian Lawrence, Carlos Pineda, Andrid Rojas, Diego de Buen, Joser González, Joshua Navarro, Diego Marín, Kevin Espinoza, Dylan Ramírez y Johnny Álvarez.

Alineación Saprissa

Minor Álvarez; Julián González, Fidel Escobar, Alberth Barahona, Matías Cordero, Matías Elizondo, Luis Javier Paradela, Rachid Chirino, Orlando Sinclair, Marvin Loría y Ariel Rodríguez.

Árbitros

Central: Juan Gabriel Calderón

Asistente 1: Juan Carlos Mora

Asistente 2: Andrés Arrieta

Cuarto: Cristopher Ramírez

VAR: Jesús Montero

AVAR: Octavio Jara



Comisario Unafut: Alex Vargas