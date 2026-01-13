"Estamos listos", dice Sporting tras recibir aval al estadio Puente Piedra

En Sporting FC están listos para iniciar el torneo este miércoles en su estadio Puente Piedra.

La nueva casa de los albos recibió el aval del Comité de Licencias y también tiene habilitado y probado el VAR.

"Estamos listos. Nos vemos mañana en el Estadio Puente Piedra", publicó el equipo albinegros.



Sporting FC debuta en el Clausura este miércoles a las 7 p. m. contra Herediano.

El cuadro albo peleará por no descender en esta temporada, ya que en el Apertura terminó en la octava posición tan solo tres puntos más que Guadalupe FC y San Carlos.