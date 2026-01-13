EN VIVO
"Estamos listos", dice Sporting tras recibir aval al estadio Puente Piedra

Los albos debutarán en el torneo este miércoles.

Estadio Sporting FC, Puente Piedra/Crédito: José Fernando Araya
Por Daniel Jiménez 13 de enero de 2026, 10:52 AM

En Sporting FC están listos para iniciar el torneo este miércoles en su estadio Puente Piedra.

La nueva casa de los albos recibió el aval del Comité de Licencias y también tiene habilitado y probado el VAR.

"Estamos listos. Nos vemos mañana en el Estadio Puente Piedra", publicó el equipo albinegros.

Sporting FC debuta en el Clausura este miércoles a las 7 p. m. contra Herediano.

El cuadro albo peleará por no descender en esta temporada, ya que en el Apertura terminó en la octava posición tan solo tres puntos más que Guadalupe FC y San Carlos.

