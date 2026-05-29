Daniel Colindres seguirá su carrera en Sporting FC
A sus 41 años, el atacante sumará un equipo más en su carrera en la Primera División.
Con 41 años, Daniel Colindres se mantendrá activo en el fútbol de la Primera División al firmar con Sporting FC.
“La llegada del futbolista responde a la visión deportiva del club de fortalecer el plantel con jugadores de experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva, en busca de seguir impulsando el crecimiento institucional y luchar por objetivos importantes dentro del campeonato nacional”, detallaron los albos mediante un comunicado de prensa.
Colindres llega a Pavas, donde jugó 15 partidos durante el Clausura, 10 como titular, y anotó una vez en 826 minutos.
En su carrera, Colindres ha jugado en el país con los naranjas, Saprissa, Liberia y Santos, mientras que como legionario militó en Bangladés con Bashundhara Kings y Abahani Limited Dhaka, además de haber sumado participaciones con la Selección Mayor.
Además de Colindres, Sporting FC ha sumado a Ignacio Gómez, Kendall Porras, Renzo Carballo y Gabriel Leiva.