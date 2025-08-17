¿Cuál Cartaginés aparecerá contra Guadalupe?

Cuando este domingo el Cartaginés llegue a jugar en la casa de Guadalupe, queda la duda de qué equipo brumoso se presentará: ¿el que derrotó al Saprissa hace una semana?, ¿el que abrió con el empate ante Motagua? o ¿el que cayó ante Liberia?

La oncena de Andrés Carevic ha tenido un inicio de semestre con altos y bajos. Son segundos en la tabla del Apertura 2025 y están muy comprometidos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Basta ver los últimos cotejos. En el Fello Meza, el domingo anterior, golearon a los morados y mostraron su mejor cara. Este jueves, en tierras catrachas, fueron un cuadro sin ideas y sin peso en ofensiva.

Si bien es cierto que el rival de turno es el recién ascendido, los guadalupanos han sabido defender el Colleya Fonseca ante los avances blanquiazules.

“Cartaginés no gana en el Colleya ante Guadalupe FC desde marzo de 2021 (0-3) y el último enfrentamiento entre ambos en el Colleya, los del cantón de Goicoechea sacaron la victoria por 5-1 en el Clausura 2023”, recordó la Unafut.

Guadalupe FC vs. CS Cartaginés

Estadio: José Joaquín “Colleya” Fonseca.

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025.

Hora: 6:00 p. m.

Uniformes:

Guadalupe: Camiseta azul con ribetes fucsia, pantaloneta y medias azules.

Camiseta azul con ribetes fucsia, pantaloneta y medias azules. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias fucsia.

Camiseta, pantaloneta y medias fucsia. Cartaginés: Camiseta blanca, pantaloneta azul con detalles blancos en los costados y medias blancas.

Camiseta blanca, pantaloneta azul con detalles blancos en los costados y medias blancas. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias amarillas.

Arbitraje: