Christian Lagos alcanza los 100 goles en la Primera División

El veterano delantero Christian Lagos logró su anhelado gol 100 en la máxima categoría del fútbol de Costa Rica.

Lagos lo consiguió este jueves en el partido que su club el Sporting FC perdió 3-1 de visita ante el Pérez Zeledón.

El veterano goleador ingresó de cambio al medio tiempo en un partido bastante difícil para el conjunto de Sporting, pero le bastó solo con estar 23 minutos en el terreno de juego para llegar a la anhelada anotación.

El gol se dio al minuto 68’ cuando el balón quedó suelto en el área rival tras un tiro a marco de uno de sus compañeros, permitiéndole de pierna derecha anotar el descuento para su equipo.

“Sinceramente se le vienen a uno demasiadas cosas a la cabeza desde que uno inicia en esto del fútbol. Sinceramente uno nunca se imagina que va a llegar a esa cantidad de goles.

“Quiero dedicárselos a mis dos hijos, a mucha gente que estuvo conmigo desde un inicio, a Jorge Moya que fue el que me trajo a esto del fútbol, a todos los equipos donde he estado, desde Matineña en Linafa hasta Turrialba en Segunda y todos los equipos que he estado en Primera", dijo el experimentado goleador.

Además, le agradeció a su familia que siempre lo apoyó e incluso, le mandó un mensaje a las personas que se han burlado de él a lo largo de su carrera.

“A la gente que se ha burlado de mí, eso me ha hecho fuerte, me ha hecho ser el jugador que soy. Yo creo que siempre mantener los pies sobre la Tierra es lo más importante”.

“Esto se debe al trabajo, a la dedicación y al esfuerzo que le he puesto desde un inicio, y esperamos en Dios seguir por este camino” , expresó Lagos.

Lagos llegó a los 100 goles en la máxima categoría 11 años después de haber debutado en las redes en el año 2010. A continuación el desglose de sus anotaciones:

Brujas: 9 goles.

Alajuelense: 1 gol.

Santos de Guápiles: 65 goles, es el goleador histórico del club.

Saprissa: 5 goles.

Herediano: 12 goles.

Jicaral: 4 goles.

Sporting FC: 4 goles.