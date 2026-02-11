Cartaginés persigue un difícil, pero no imposible, marcador para no decir adiós a la Copa

El camino de Cartaginés a la semifinal del Torneo de Copa encuentra este miércoles un bloque en la carretera. Se trata de Sporting FC. Los albos derrotaron a los brumosos en dos partidos consecutivos y, hace una semana por este torneo, se impusieron 4-1.

Esto quiere decir que los dirigidos por Amarini Villatoro tienen que ganar 4-0 en el Fello Meza si quieren mantenerse con vida.

Es un número grande, pero no ajeno para los blanquiazules en tiempos recientes.

Johan Venegas, con doblete, Marco Ureña y Douglas López, fueron los anotadores la última vez que Cartaginés ganó 4-0. Fue el pasado 26 de agosto por la Copa Centroamericana contra el Independiente de Panamá.

Es importante señalar que, en caso de que el marcador sea 3-0 a favor de los locales, el juego se definirá desde los 11 pasos.

El 10 de agosto del 2025 fue la última ocasión en que los brumosos anotaron tres sin recibir goles en contra. Aquella vez la víctima fue Saprissa y Cristopher Núñez abrió las cuentas, seguido por Venegas y Claudio Montero.

Es claro que Sporting llega con una cómoda ventaja para sellar su boleto semifinalista.

En la otra serie, Saprissa visita a Carmelita, con la tranquilidad de haber ganado 6-0 en Tibás.

Liberia y Puntarenas ya están en la siguiente fase: los guanacastecos esperan al rival de Carmelita-Saprissa y los porteños al ganador de Cartaginés-Sporting.