Carevic tras su debut con Sporting FC: "No era el arranque que esperábamos"

Sporting FC no tuvo el debut esperado en el Torneo de Clausura 2026, al caer 0-2 ante Herediano en un partido que también marcó el estreno del nuevo estadio de Puente Piedra en Grecia y el debut de Andrés Carevic como director técnico del conjunto albinegro.

Tras el encuentro, Carevic reconoció que el inicio del campeonato no fue el ideal, aunque destacó el rendimiento mostrado por sus jugadores, especialmente en la primera mitad.

“No era el arranque que esperábamos, pero enfrentamos a un gran equipo. Tengo que felicitar a los jugadores por el esfuerzo y el funcionamiento del equipo, sobre todo en el primer tiempo”, señaló el estratega.

El técnico argentino lamentó el resultado final, considerando que el trámite del partido no reflejó del todo el marcador. A pesar de los goles de Herediano y una opción clara adicional, Carevic insistió en que Sporting FC compitió y mostró aspectos positivos en su juego colectivo.

Sobre el nuevo escenario deportivo, el entrenador valoró de forma positiva las condiciones del terreno de juego.

“La cancha está en muy buenas condiciones, con buenas medidas, aunque un poco lenta por el caucho. Habrá que acostumbrarse o valorar que se pueda regar”, comentó, dejando claro que no busca excusas en el resultado.





Carevic también explicó que recibir un gol tempranero condicionó el desarrollo del partido, pero resaltó la actitud de su equipo. “Siempre que recibís un gol de entrada tenés que remar, pero el equipo siguió jugando, buscando y haciendo el esfuerzo, incluso con el marcador en contra”, afirmó.

En el complemento, el técnico reconoció que Herediano se defendió mejor, lo que limitó la profundidad ofensiva de su equipo, pese a tener mayor control del balón. “Tuvimos el control, pero no fuimos tan profundos”, analizó.

Finalmente, Carevic envió un mensaje de calma y trabajo de cara a lo que viene en el torneo. “Hay que levantar cabeza, seguir adelante y ocuparnos de trabajar día a día como lo venimos haciendo”, concluyó.







