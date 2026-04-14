Carevic reconoce jerarquía de Saprissa previo a final de Copa
El técnico de Sporting FC, Andrés Carevic, analizó la final del Torneo de Copa ante Saprissa.
El juego será este miércoles a las 7 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.
Esto fue lo más destacado que mencionó Carevic en conferencia de prensa:
Final de Copa ante Saprissa: Estoy contento de poder estar en esta final de Copa por la institución que es su primera final, lo que pensamos no es que quede ahí si no ser competitivos y jugarla con todo a manera de estrategia. Va a ser un partido difícil y muy disputado.
Críticas al Torneo de Copa: Con respecto a las opiniones sobre el tema de Copa lo dije, nosotros como institución siempre tomamos con toda seriedad lo que jugamos. Es un torneo que se ha organizado y le estamos dando la seriedad del caso.
Ir a jugar la final en Liberia: Se vio desde un inicio y así se aceptaron las condiciones, el viajar siempre se considera un desgaste, pero así está estipulado, pero ese tema ni lo mencionamos.
Delantera de Saprissa: Yo creo que no me base en estadísticas ni en como llega su ofensiva, hago un estudio general de lo que es Saprissa, tiene jerarquía y tiene un técnico con recorrido internacional. Haremos nuestra estrategia y ellos también, jugamos contra un gran equipo que tiene mucha jerarquía.
Posible ausencia de Marco Ureña y Mattías Veron: El tema de Mattías n ova a ser parte del juego y a Marco lo valoraremos.
Portero Johnny Álvarez: Nunca hablo de individualidades, tengo que esperar a ver cómo está Marco Ureña y los demás están disponibles.
Interés en Alonso Hernández: A esta altura del campeonato hay que tener respeto por nuestro plantel, cuando termine el campeonato haremos un análisis para ver lo mejor para la institución. Nosotros estamos enfocados en nuestro equipo, potenciar a nuestros jugadores y hay que ver qué es lo mejor para nuestra institución.
Técnicos campeones con diferentes equipos en Copa: Siempre hablo poco de mi persona, es mi obligación responder al club donde trabajo, si se da sería excelente, no por ganar dos torneos sino porque sería histórico para la institución.