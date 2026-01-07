Carevic aclara su salida del Cartaginés: "Se maneja con una gestión y yo trabajo de otra"

El técnico argentino Andrés Carevic rompió el silencio tras su salida del Club Sport Cartaginés y se refirió públicamente a los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado, así como a su nuevo desafío como entrenador del Sporting FC.

En conferencia de prensa, Carevic dejó claro que su decisión estuvo marcada por diferencias en la forma de trabajo con la dirigencia brumosa.

“Se hablaron muchas cosas. Yo soy una persona respetuosa, con valores, con ética y con códigos. Los motivos me los voy a reservar, pero lo que puedo decir es que la directiva de Cartaginés se maneja con una gestión y yo trabajo de otra manera”, explicó el estratega.

El entrenador detalló que sostuvo varias reuniones con la cúpula del club, pero que no lograron llegar a un entendimiento. “Tuvimos algunas reuniones, no nos poníamos de acuerdo y eso hizo que se complicara el día a día”, añadió, evidenciando que la relación laboral se fue desgastando con el paso del tiempo.

Carevic también aprovechó para aclarar versiones que circularon tras su salida, especialmente las relacionadas con una supuesta intención de abandonar el club sin asumir su cláusula contractual. “Al final tomé la decisión de dar un paso al costado. Una vez que terminó el torneo le comenté a la directiva de Cartaginés que no iba a continuar en el club”, señaló.

Además, explicó que él mismo pagó su cláusula de salida.

“Se dijo que yo me quería ir sin que se pagara mi cláusula. Les dije que, si me salía una posibilidad, de mi parte iba a pagar la cláusula que estaba estipulada en el contrato. Eso lo quiero aclarar porque se hablaron muchas cosas”, recalcó el técnico, buscando poner fin a la polémica.

Ahora, Carevic inicia una nueva etapa en el banquillo del Sporting FC, donde asumirá el reto de liderar un proyecto deportivo distinto, con la expectativa de imprimir su estilo de trabajo y volver a ser protagonista en el fútbol costarricense.

