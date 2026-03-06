¡Balde de agua fría! Sporting FC sorprende al quitarle el invicto al Saprissa de Medford

Adiós al 6 de 6. El Saprissa de Hernán Medford perdió el invicto y lo hizo contra Sporting FC, un club que lucha por la permanencia en Primera División, en la propia Cueva.

El 1-2 cayó como balde de agua fría para un equipo morado que venía muy bien en el torneo y que por este resultado ya no podrá pelear por el liderato el fin de semana contra Herediano.

El panameño Tomás Rodríguez (32') concretó el primer dardo del partido. Hasta ahí el juego era dominado por los de casa.

Pero lo que vino a continuación fue un duro golpe a la S por medio de dos errores puntuales: Pablo Arboine generó un penal y Gerald Taylor perdió la pelota en salida.

Giancarlo González (39') y Alex López (78') fueron los encargados de marcar. El primero por medio de penal y el segundo luego de robarle la pelota a Taylor.

Este triunfo deja a Sporting con una ventaja de ocho puntos en su lucha con Guadalupe FC por el no descenso, mientras que le impedirá al Monstruo jugar contra Herediano este domingo por el liderato.

