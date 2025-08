Así fue el regreso de Cubo Torres al fútbol tras año y seis meses fuera

El sábado anterior no fue un día normal para el mexicano, Erick “Cubo” Torres.

El delantero volvió a saborear la sensación de amarrarse los botines, ponerse las espinilleras y saltar al terreno de juego para disputar su primer partido oficial tras un año y seis meses fuera por dopaje.

Torres, de 32 años, se dio a conocer en el fútbol tico con una gran campaña con la Asociación Deportiva Guanacasteca, donde marcó 10 goles en el Apertura 2024.

Luego de esto lo adquirió el Herediano, pero sin siquiera debutar, fue notificado de una sanción de dos años por el uso de clostebol en un medicamento que uso para sanar una uña, una sustancia prohibida, lo que le acarreó una suspensión de dos años, que más tarde fue reducida a año y medio.

Durante ese período, el jugador fungió como agente vendedor de bienes raíces, así como vender comida mexicana junto a su esposa.

Pese a la derrota de Sporting FC el sábado ante Cartaginés, el Cubo jugó 56 minutos con los albinegros.

“La verdad que muy feliz por regresar, por tener esta oportunidad, por estar jugando para este equipo de Sporting que me está abriendo las puertas nuevamente, me siento muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida y con muchas ganas de que muy pronto con la ayuda de mis compañeros pueda hacer mi primer gol y colaborar con goles que es para lo que me trajeron”, mencionó a la Unafut.