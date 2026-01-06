Andrés Carevic ya trabaja de lleno por sacar a Sporting FC de los últimos lugares

Andrés Carevic ya trabaja de lleno con el Sporting FC y pese a que su oficialidad llegó hasta este lunes, desde días atrás ya venía trabajando de lleno con los albinegros.

Carevic explicó que corre para intentar plasmar su idea de juego dentro del nuevo plantel, aunque algunas caras conocidas le ayudan a adaptarse mejor.

El estratega tendrá su debut oficial ante el Herediano en la primera fecha programada para el 14 de enero y donde también estrenarán sede, pues, se trasladaron hacia el cantón de Grecia.

-¿Cómo asumes esta oportunidad de dirigir ahora el proyecto deportivo de Sporting?

Bueno, un saludo a todos. La verdad es que muy contento, muy agradecido de la directiva de darme la oportunidad de arrancar este nuevo proyecto acá en Grecia, que se muda el equipo para acá.

Con mucha expectativa, con mucha ilusión y aquí con mucho trabajo, estamos a corto tiempo de arrancar el torneo, así que trabajando full time para que el arranque sea muy bueno para nosotros.

-Estamos claros que los refuerzos van a tener que llegar y ahora usted está en un periodo de análisis para definir esos nombres…

Sí, sí, creo que ahí fuimos avanzando con algunos jugadores, nos quedan otros por resolver, pero bueno, estaremos trabajando fuerte para resolver lo antes posible, porque sabemos que tenemos poco tiempo en el inicio del torneo y esperemos que se pueda integrar y tenerlos todos a disposición para, sobre todo, el arranque o las primeras fechas del torneo.

-Precisamente estamos muy cerca del arranque del campeonato. ¿Cómo manejar todos esos días?

Sí, bueno, siempre que uno sea une a una institución, uno quiere plasmar la idea, el modelo de juego, lo vamos a hacer progresivamente.

Sabemos que es importante que hay muchos jugadores también que han estado trabajando conmigo y eso es importante para ir avanzando. Y bueno, con los demás jugadores que no han trabajado, seguramente trabajaremos nosotros muy fuerte para poder que lo que pretendemos tácticamente se pueda ir desarrollando. Sí, la organización está apuntando a lo alto para este torneo que está pronto a iniciar, buscar zona de clasificación de inmediato.

-¿Cómo asume también usted este reto, esta posibilidad también de lo que se está dando alrededor del equipo?

Sí, mira, creo que estamos bien claros que queremos armar un equipo muy competitivo. Siempre yo voy con calma, con pausas. Sabemos que hay objetivos que seguramente nos los vamos a plantear con lo que es la institución, el staff y sobre todo los jugadores.

Y bueno, vamos a ir enfocados, partido a partido o paso a paso, como siempre digo, para que ese objetivo no sea que lo tengamos a largo plazo, sino empezar a buscar lo más importante que va a ser el primer partido.



