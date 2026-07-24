Andrés Carevic renueva dos años con Sporting

El técnico Andrés Carevic, el asistente Omar Royero y el preparador físico Juan Carlos Herrera renovaron su contrato con Sporting FC por años antes de debutar en el Torneo de Apertura.

El club también confirmó la permanencia de Carlos Méndez, preparador de porteros; Richard Castañeda, asistente técnico; y Angelo Becerra, preparador físico.

"En los últimos meses, Sporting FC ha impulsado importantes iniciativas que fortalecen su crecimiento, entre ellas la modernización del Estadio Puente de Piedra, la primera gira internacional del club en México y el fortalecimiento de su plantilla con jugadores de experiencia y proyección", informó el equipo en un comunicado.

Además, la institución dejó claro cuáles son los objetivos para las próximas temporadas: alcanzar la primera clasificación a las fases finales del campeonato.

Los griegos debutan este sábado a las 8 p. m., en casa, ante Liga Deportiva Alajuelense.