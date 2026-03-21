Andrés Carevic: "No estamos a gusto con el empate"

El técnico del Sporting FC, Andrés Carevic, se mostró disgustado con el empate de su equipo en su visita al colero del campeonato, Guadalupe FC.

Y el enfado no es para menos, pues los albinegros con un victoria se metían en el cuarto lugar de la tabla, peleando puestos de clasificación.

"No estamos a gusto con el empate, no es lo que queríamos, veníamos por la victoria, ese era el objetivo, pero salgo satisfecho con el esfuerzo del equipo. Acá siempre es difícil, Guadalupe es un rival que en su casa es complicado, se está jugando mucho, nosotros tuvimos oportunidades, al final nos llevamos un punto que para nosotros es importante", destacó Carevic.

Ahora, Sporting se concentra en lo que será la semifinal del Torneo de Copa ante Puntarenas, equipo que ayer perdió 0-1 ante Liberia.

"En estas alturas del torneo siempre es difícil, no solo para nosotros, sino también para todos los equipos, se juega calificación y descenso es parte del cierre del torneo, ahora tenemos que dejar un poco de lado y enfocarnos directamente en la Copa, que tenemos una semifinal dura contra Puntarenas", sentenció.

Este partido será el martes a las 6 p. m. en el Lito Pérez de Puntarenas.