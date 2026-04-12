Andrés Carevic explota tras caer ante Alajuelense: “Salgo molesto” y pone la mira en la final de Copa

El técnico de Sporting FC, Andrés Carevic, no ocultó su molestia y frustración luego de la derrota 0-2 en casa ante Alajuelense, resultado que dejó un sabor amargo en el estratega argentino por el desarrollo del compromiso.

En conferencia de prensa tras el encuentro, Carevic aseguró que su equipo llevó el peso del partido, pero lamentó la falta de contundencia frente al marco rival.

“Salgo molesto, nosotros hicimos todo el desgaste del partido y la Liga llega por primera vez al minuto 40 y nos anota. Ellos fueron contundentes, nos ganaron bien”, declaró el entrenador.

El estratega profundizó en su análisis y reiteró que la principal frustración pasa por haber dominado gran parte del juego sin lograr reflejarlo en el marcador.

“La molestia y la frustración es que la Liga en 41 minutos no había tenido opciones y en la primera que llegaron nos anotaron. Hicieron lo que tenían que hacer; nosotros llevamos el peso, pero no fuimos contundentes”, recalcó.

Asimismo, Carevic hizo autocrítica y pidió una mejora en la mentalidad ofensiva de su plantel de cara a los próximos compromisos.

“Debemos ser más ambiciosos, buscar el gol, ir por el partido. En eso le tengo que pedir más a mis jugadores, esa mentalidad de tener hambre”, afirmó.

Ahora piensa en la final del Torneo de Copa

Tras la caída frente al cuadro rojinegro, el timonel argentino dejó claro que el equipo ya cambia el chip para enfocarse en uno de sus partidos más importantes de la temporada: la final del Torneo de Copa ante Saprissa.

“Será un partido difícil y muy importante para la institución, lucharemos con todo para ir a ganar el título”, concluyó.



