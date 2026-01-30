Andrés Carevic: “Era meter un gol y ganar un partido para retomar un poco la confianza”

Sporting dejó la zona de descenso. Para lograrlo, derrotó a Cartaginés en el Fello Meza, anotando y ganando por primera vez desde octubre de 2025.

Para el técnico Andrés Carevic, la victoria les da un respiro y la posibilidad de seguir creciendo en el proyecto que tomó con los albos.

“Veníamos, sobre todo en estos últimos partidos, haciendo las cosas muy bien. Era meter un gol y ganar un partido para retomar un poco la confianza. Tenemos un buen plantel y nos faltaba esa confianza del gol, que no se nos había dado, y de ganar un partido”, explicó el argentino.

“Significa mucho por un tema de confianza, de trabajo día a día y de credibilidad. Tenemos poco tiempo de trabajo, pero no hay excusa y hay que seguir trabajando a marcha forzada”, añadió.

Para el timonel, el partido ante los brumosos fue una oportunidad en la que las dos facetas del juego, el ataque y la defensa, se juntaron y trabajaron bien.

“Creo que fue de ambas cosas. El equipo hizo un gran esfuerzo, nos defendimos muy bien y a la hora de atacar fuimos prácticos. Jugamos simple, jugamos práctico y encontramos las situaciones de gol que tuvimos. Fuimos bastante contundentes hoy, aunque después tuvimos dos o tres ocasiones claras para incrementar el marcador”, indicó.

Sporting se ha movido reforzando el plantel y no cierran el tema para este semestre.

“Hasta que cierre el libro de pases estamos valorando. Si hay algo que nos pueda ayudar, bienvenido sea. Todo pasa por presupuesto y cupos”, concluyó.