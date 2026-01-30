Andrés Carevic: “Era meter un gol y ganar un partido para retomar un poco la confianza”
Sporting abandonó el último puesto de la tabla general tras ganar por primera vez desde octubre.
Sporting dejó la zona de descenso. Para lograrlo, derrotó a Cartaginés en el Fello Meza, anotando y ganando por primera vez desde octubre de 2025.
Para el técnico Andrés Carevic, la victoria les da un respiro y la posibilidad de seguir creciendo en el proyecto que tomó con los albos.
“Veníamos, sobre todo en estos últimos partidos, haciendo las cosas muy bien. Era meter un gol y ganar un partido para retomar un poco la confianza. Tenemos un buen plantel y nos faltaba esa confianza del gol, que no se nos había dado, y de ganar un partido”, explicó el argentino.
“Significa mucho por un tema de confianza, de trabajo día a día y de credibilidad. Tenemos poco tiempo de trabajo, pero no hay excusa y hay que seguir trabajando a marcha forzada”, añadió.
Para el timonel, el partido ante los brumosos fue una oportunidad en la que las dos facetas del juego, el ataque y la defensa, se juntaron y trabajaron bien.
“Creo que fue de ambas cosas. El equipo hizo un gran esfuerzo, nos defendimos muy bien y a la hora de atacar fuimos prácticos. Jugamos simple, jugamos práctico y encontramos las situaciones de gol que tuvimos. Fuimos bastante contundentes hoy, aunque después tuvimos dos o tres ocasiones claras para incrementar el marcador”, indicó.
Sporting se ha movido reforzando el plantel y no cierran el tema para este semestre.
“Hasta que cierre el libro de pases estamos valorando. Si hay algo que nos pueda ayudar, bienvenido sea. Todo pasa por presupuesto y cupos”, concluyó.