Alajuelense revive en el momento clave y mantiene vivo su boleto a semifinales

Alajuelense logró sacudirse tras dos partidos sin victoria y volvió a la senda del triunfo con un sólido 0-2 como visitante ante Sporting FC en su primera visita al nuevo estadio de Puente de Piedra en Grecia.

El triunfo rojinegro se dio gracias a tantos de Creichel Pérez y un Kenneth Vargas, quien regresaba a los terrenos tras una lesión y una sanción de indisciplina.

Los rojinegros se mostraron sólidos e hicieron lo suficiente para imponerse en un partido que era vital por la clasificación, pues el que ganara prácticamente podía seguir soñando con el boleto, mientras que el perdedor quedaría tendido en la lona.

El primer tanto fue obra de Pérez, quien aprovechó un pase largo de Rashir Parkins para ganar el cuerpo a cuerpo con un defensor y definir cruzado para el 0-1 al minuto 40.

Sporting por más que lo intentó, no hizo lo suficiente para romper el arco rival y vio mermadas sus opciones tras perder a Luis Díaz por acumulación de amarillas al minuto 83’.

Óscar Ramírez hizo entrar de cambio a Kenneth Vargas, quien venía de una lesión y un castigo por indisciplina, pero que al final terminó sentenciando el juego con un remate cruzado al 88’ para el 0-2.

Vargas, aparte de sacudirse con su gol, se libró de una nueva polémica que se quiso generar en su contra, pues se dijo que estuvo involucrado en otro incidente en un bar de la capital, pero el propio futbolista salió al paso para desmentirlo.

La victoria le permite a la Liga sumar 22 puntos en el cuarto lugar y quedará pendiente de lo que suceda entre Saprissa y Liberia para saber si sigue en puestos de clasificación.

Además, los actuales campeones nacionales se preparan para la semana de clásico nacional, pues recibirán al Saprissa.



