¡Ahora sí es oficial! Sporting FC confirma a su técnico para el próximo torneo
El nuevo cuerpo técnico estará a cargo de los albinegros por un año.
Hasta que por fin se oficializó. Sporting FC confirmó lo que era un secreto a voces y Andrés Carevic será el nuevo técnico de cara al Torneo de Clausura 2026.
Finalmente, el técnico argentino llegará al equipo albinegro luego de su paso por el Cartaginés y su sorpresiva salida y que nunca fue anunciada por parte de los brumosos, pese a que este domingo presentaron a Amarini Villatoro.
“Le damos la bienvenida al nuevo cuerpo técnico que estará al mando del primer equipo masculino durante el presente año”, mencionó Sporting FC.
Junto a Carevic llegarán Omar Royero como asistente técnico y Juan Carlos Herrera como preparador físico.
Carevic tendrá su debut oficial el próximo miércoles 14 de enero, recibiendo al Herediano en su nueva sede, el cantón de Grecia.