¡Ahora sí es oficial! Sporting FC confirma a su técnico para el próximo torneo

El nuevo cuerpo técnico estará a cargo de los albinegros por un año.

Cartaginés ante Pérez Zeledón/Prensa Cartaginés
Por José Fernando Araya 5 de enero de 2026, 17:28 PM

Hasta que por fin se oficializó. Sporting FC confirmó lo que era un secreto a voces y Andrés Carevic será el nuevo técnico de cara al Torneo de Clausura 2026. 

Finalmente, el técnico argentino llegará al equipo albinegro luego de su paso por el Cartaginés y su sorpresiva salida y que nunca fue anunciada por parte de los brumosos, pese a que este domingo presentaron a Amarini Villatoro. 

“Le damos la bienvenida al nuevo cuerpo técnico que estará al mando del primer equipo masculino durante el presente año”, mencionó Sporting FC. 

Junto a Carevic llegarán Omar Royero como asistente técnico y Juan Carlos Herrera como preparador físico. 

Carevic tendrá su debut oficial el próximo miércoles 14 de enero, recibiendo al Herediano en su nueva sede, el cantón de Grecia. 

