¡Ya salió el catálogo de futuras producciones de Marvel Studios!

27 de julio de 2022, 11:11 AM

Por Loría.comic | Angie Loría Revista Level Up​

El San Diego Comic Con (SDCC) es un mega evento que reúne a los fans de la cultura popular (videojuegos, anime, cine, cómics, juegos de mesa, entre otros) cuya edición 2022 se celebró el pasado fin de semana.

Parte de lo que hace que esta actividad sea tan especial son sus paneles y las noticias que traen consigo. Uno de los más esperados fue el de la franquicia Marvel, que sorprendió con grandes revelaciones.

El productor, Kevin Feige, dio la bienvenida a la Saga del Multiverso e indicó que la fase cuatro terminará con el título Wakanda Forever, en noviembre de este año, para dar paso a la quinta fase, la cual pondrá en aprietos a nuestros personajes favoritos.

Ant-Man and the Wasp Quantumania, Guardians of the Galaxy 3, Captain America New World Order, Echo, Secret Invasion, Loki temporada 2, The Marvels, Ironheart, Thunderbolts, Blade, Daredevil Born Again y Agatha Coven Of Chaos serán las producciones de quinta fase.

En cuanto a la sexta fase, Feige indicó que incluiría nuevas películas de Los 4 Fantásticos, Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars y otras producciones que todavía faltan por confirmar. No hay duda de que la era del cine de superhéroes apenas inicia.