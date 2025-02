Todo lo que tiene que saber antes de ver ‘Capitán América: un nuevo mundo’

Texto escrito por Daniela Solano Barquero de @CafeGeekCR.

Capitán América: Un Nuevo Mundo es la cuarta entrega de la franquicia en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En esta película, Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, asume oficialmente el manto del Capitán América. La trama se centra en su reunión con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford, tras la cual Sam se ve envuelto en un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot mundial antes de que el verdadero cerebro de la operación provoque una crisis global.

Datos para llegar preparado al cine:

1. El personaje de Sam Wilson, conocido también como Falcon, hizo su debut en el MCU en la película de Capitán América y el soldado del invierno en 2014 y en Avengers: Endgame de 2019, un avejentado Steve Rogers le entrega el icónico escudo de Capitán América a un escéptico Wilson.

La serie Falcon y el Soldado del Invierno, estrenada en 2021, comienza seis meses después de los acontecimientos de Avengers: Endgame que trata sobre la transición de Falcon a convertirse en Capitán América apoyado por Bucky Barnes, el Soldado del Invierno.

Estas producciones se encuentran disponibles en Disney+.

2. Recordemos que, a diferencia de Steve Rogers (Capitán América), Sam no tiene el suero del súper soldado, por lo que depende de su entrenamiento, habilidades de vuelo y tecnología avanzada para cumplir con sus misiones.

3. Personajes que posiblemente volveremos a ver:

• Isaiah Bradley: Un exsúper soldado cuya historia fue explorada en The Falcon and the Winter Soldier.

• Joaquín Torres: Amigo de Sam, quien en los cómics asume el manto de Falcon tras la promoción de Sam a Capitán América.

• Sharon Carter: Sobrina de Peggy Carter, legendaria agente de S.H.I.E.L.D. Tuvo un papel importante en la serie de Falcon.

4. Uno de los personajes que está llamando la atención del público es el que será interpretado por Harrison Ford, Red Hulk.

Es una versión del personaje Hulk de Marvel Comics, que hizo su primera aparición en las páginas de Hulk #1 en 2008 y fue creado por Jeph Loeb (Jeff low) y Ed McGuinness.

Su identidad secreta fue revelada hasta 2010, es el General Thaddeus "Thunderbolt" Ross, el enemigo recurrente de Hulk y suegro de Bruce Banner. El General Ross siempre estuvo obsesionado con detenerlo y en un intento desesperado por adquirir el poder necesario para vencerlo, se sometió a un experimento que lo transformó en Red Hulk, una versión más fuerte, inteligente y agresiva que la que ya conocemos. A diferencia de Hulk Esmeralda, el general puede transformarse a voluntad.

Red Hulk es más estratégico, tiene inteligencia militar y es un lider ya que conserva su intelecto como general, puede absorber radiación y otras formas de energía, incrementando su poder. Inicialmente, fue un villano que derrotó fácilmente a varios héroes como a Hulk,Thor y Iron Man. Luego fue atrapado por Steve Rogers, y él le dio la oportunidad de redimirse y llegó a formar parte de los Vengadores y los Thunderbolts (equipo de antihéroes formado por Deadpool, Elektra, Punisher y Venom en los cómics de 2012).



Para ponerse al tanto con la serie The Falcon and the Winter Soldier puede visitar este video de Café Geek:







La película “Capitán América: Un nuevo mudo” se estrena este jueves 13 de febrero en cines.