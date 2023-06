'The Flash' llega con su película en solitario a los cines de Costa Rica

15 de junio de 2023, 18:28 PM

Las polémicas que preceden al protagonista



Las primeras noticias sobre el peculiar comportamiento de Miller salieron a la luz en 2019, cuando las periodistas Melkorka Licea y Katie Waren revelaron que algunos miembros del reparto de Pedirlo a Gritos habían observado una conducta errática por parte del actor durante el rodaje, un patrón que se repitió en la serie limitada The Stand. Durante la producción de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, Miller ignoró las restricciones de la pandemia y viajó a Islandia, donde alquiló un Airbnb.



En ese mismo año, se viralizó un video en el que Miller parecía estrangular a una mujer, aunque finalmente no se presentaron cargos.



En marzo de 2022, Miller fue arrestado en Hawái por agredir a clientes en un bar. Durante el karaoke que se realizaba en el local, Miller perdió el control: insultó y escupió a un hombre en el lugar y arrebató de manera agresiva el micrófono a una mujer que estaba en el escenario. Tras ser detenido, Miller fue puesto en libertad bajo fianza pagada por amigos. Pero la historia no acaba ahí: en Vermont, Miller también enfrentó cargos por robar botellas de alcohol de la casa de un desconocido. Para evitar la cárcel, el actor se declaró culpable del delito.



Ahora, a pesar de las controversias, Miller asume el papel principal en The Flash, una producción que ha costado más de $100 millones y se espera que sea un éxito en taquilla, aunque esté ausente en la promoción de la película.