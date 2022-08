Sala Garbo pondrá a prueba una de las leyendas urbanas más populares del cine

9 de agosto de 2022, 17:18 PM

Por: Marco Prado

De todos los mitos que circulan por internet, quizá uno de los más extendidos y conocidos en la cultura pop es el que propone que el álbum de Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon (1978), fue creado como una pieza de acompañamiento para el clásico del cine 'El Mago de Oz' (1939) y que nace del extraño, pero acertado, montaje que se vislumbra al escuchar el disco de Pink Floyd con la película sin audio.



Este fenómeno ha sido bautizado como The Dark Side of The Rainbow, nombre que surge de la combinación del título del álbum con el nombre de la canción principal del filme: “Over the Rainbow”.



Según el análisis de quienes lo han puesto a prueba, existen más de 100 momentos de extraña coordinación entre el álbum y la película, aunque no todos tienen la misma fuerza ni son igual de evidentes; sin embargo, en esos momentos en los cuales la imagen y el sonido se dan la mano, consiguen provocar un sentimiento de asombro en el espectador, dándole un tono más oscuro a la película original.



Partiendo de ello, la Sala Garbo decidió proporcionar una oportunidad inigualable para comprobar si esta leyenda es acertada. Lo hará este viernes 12 de agosto a las 8 p. m., cuando proyectará 'El Mago de Oz' en versión 3D sincronizada con la obra maestra de la música rock, en una función que promete ser única.



Si usted desea probar con sus propios ojos (y oídos) esta experiencia, puede conseguir las entradas en la página web de la Sala Garbo: salagarbo.com/cartelera.

Las mismas tienen un costo de ₡4.000 (incluyen los lentes 3D anaglifo), y el cupo es limitado, por lo que recomiendan reservar con antelación para evitar quedarse sin un espacio para el evento.