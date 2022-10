Reseña sin 'spoilers': Black Adam, el esperado reinicio del universo cinematográfico de DC

19 de octubre de 2022, 16:07 PM

Por @LauSinSpoilers | Laureen Fernández

Ha llegado el esperado estreno de ‘Black Adam’, el gran antihéroe de DC. La historia nos cuenta cómo, después de 5.000 años de encarcelamiento en la antigua ciudad de Kahndaq, Black Adam (Dwayne Johnson), quien obtuvo sus poderes gracias a los dioses egipcios, se desata en los tiempos modernos. Sus tácticas brutales y su forma emprender la justicia atraen la atención de la Sociedad de la Justicia de América, quienes intentarán detenerlo.



Los personajes ‘sin poderes’ que acompañan a este protagonista en su travesía se convierten en grandes aliados a lo largo de la historia, fungiendo como guía para que nuestro antihéroe comprenda la era moderna y pueda relacionarse con la humanidad. Podría decirse que juegan un papel homólogo al de ‘Martha Kent’ o ‘Lois Lane’ en 'Superman', pero en este caso evidencian una carencia en el relato: en la película, no se les da el tiempo necesario para desarrollar su relación con Black Adam a profundidad, un hecho que deja al espectador sintiendo que la historia queda debiendo en cuanto al desarrollo.

Por otro lado, tenemos al grupo de superhéroes que conforman la Sociedad de la Justicia de América, cuyas intervenciones evidencian uno de los errores clásicos de los relatos de DC: mostrar un grupo de personajes desconocidos dentro del universo cinematográfico y tratar de convencer al espectador en cuestión de minutos que son "maravillosos", sin un contexto previo para respaldarlo.

Aunque para los seguidores de DC Comics estos personajes son relevantes, en el cine, donde no existe un antecedente previo, se torna más difícil conseguir que los espectadores reaccionen a sus entradas triunfales, música épica y violentas peleas.

Cabe destacar que los efectos visuales están muy bien logrados y se disfrutan las tomas en cámara lenta, así como el máximo despliegue de los poderes de todos los personajes. Sobre esto, hay que señalar que el único fallo de la productora fue no garantizarse de que, al ver estas escenas, los espectadores no caigan en la tentación de notar las similitudes y referencias de otras películas del género, de modo que no se siente innovadora.

Ahora bien, ¿logra 'Dwayne Johnson' asumir satisfactoriamente su papel de 'Black Adam'? La respuesta es sí, pero hay un vacío en su papel y es el sentido del humor tan característico de este actor. Cuando el tono de la película trata de incentivar los tintes de humor, el guion lo hace desde otros personajes que cuentan chistes no tan bien logrados, un error que se profundiza especialmente cuando se toma en cuenta la calidad humorística de Johnson, la cual, a nuestro parecer, no se aprovecha en su totalidad. Ahora bien, es válido porque se nota a leguas el respeto y la seriedad que Johnson quiso ponerle a este rol, así que, como propuesta, no está mal.

Finalmente, la cinta sí propone un reinicio para el DCEU (DC Extended Universe, por sus siglas en inglés), pero no abandona algunos recursos que le han funcionado, incluso la escena post créditos que incluye la cinta es uno de los mejores momentos de DC en el cine.