(Reseña): Lo mejor de los primeros cinco episodios de 'The Last of Us'

21 de febrero de 2023, 16:20 PM

Por Pablo Vargas | [email protected]



La serie 'The Last of Us' de HBO se ha convertido, en poco tiempo, no solo en una de las mejores adaptaciones de un videojuego a la pantalla grande y chica, sino en una de las mejores y más espectaculares series en la historia de la televisión.



Con esto en mente es que hoy, desde la Revista Level Up y la revista Sabana de Teletica.com, hacemos una recapitulación de lo mejor que nos han dejado cada uno de los primeros cinco episodios de la serie.

*Advertencia: La información dentro de este texto podría incluir spoilers para quienes no han visto todos los capítulos publicados hasta ahora.



Episodio 1 - Cuando estés perdido en la oscuridad

Pie de la foto: Calificación del episodio: 9/10



​La serie arranca con un rotundo golpe en la mesa cuya fuerza nunca deja de lado la narrativa original del aclamado videojuego de Naughty Dog, con un prólogo magistral que, de primera entrada, establece las bases de la serie, ampliando la propia mitología del juego al explicar el efecto devastador del hongo en un monólogo científico que nos hiela la sangre, para luego dar un salto temporal al año 2003, donde nos presenta el mundo pre-pandemia, detallando con gran atino la relación entre Joel (Pedro Pascal) y su hija, Sarah, antes de ese fatídico fin de semana en el que el mundo de Joel (y de todos los habitantes de la tierra) se detuvo para siempre.

Veinte años después, el mundo ha colapsado completamente.

Una organización gubernamental (FEDRA) se ha convertido en un estado tirano que lucha contra un grupo de rebeldes (Fireflies); Joel es un temido contrabandista que ha cometido actos terribles con tal de sobrevivir y ahora, junto a su pareja Tess (Anna Torv), acepta la misión de cumplir con un "encargo" de Marlene (Merle Dandridge), la líder los Fireflies: llevar a una niña de 13 años llamada Ellie (Bella Ramsey) hasta el territorio seguro de los Fireflies a kilómetros de distancia. En el camino, todo se sale de control cuando Joel y Tess descubren que Ellie está "infectada".



Episodio 2 - Infectados

Calificación del episodio: 9/10



​Año 2003: HBO vuelve a dar una clase magistral sobre como "mostrar y no contar", despejando una de las interrogantes más grandes en torno al universo de 'The Last of Us' sobre la manera en la que el hongo cordyceps infecta de manera rápida a los humanos, apoderándose de sus cuerpos en menos de 24 horas y convirtiéndolos en temibles infectados. El guion lo hace mediante una serie de diálogos que quedarán para siempre grabados en nuestra memoria y que nos recuerdan de la cruda realidad detrás del hecho de que no hay nada que la humanidad pueda hacer para escapar de su destino.

El episodio abruptamente avanza al año 2023, cuando Joel y Tess confirman que Ellie fue mordida por un infectado y que es inmune al hongo, razón por la cual los Fireflies están en busca de encontrar una cura para salvar a la humanidad a través de ella.

Joel y Tess saben que esta es la única oportunidad palpable de salvar a la raza humana y deciden llevar a Ellie hasta la base de los Fireflies en Massachusetts. En el camino, el guion empieza a introducir más detalles sobre la pandemia, como el hecho de que los infectados funcionan como una gran colmena y, según el lapso de tiempo que haya pasado desde su infección, muestran distintas características y habilidades.

En el proceso, tienen un encuentro con una variante de los infectados (Chasqueadores), que los atacan en horda y, como resultado, infectan a Tess. La pareja sentimental de Joel, quien motivó al protagonista a aceptar la misión se trasladar a Ellie, se sacrifica y se entrega a los infectados antes de sucumbir al acecho del cordyceps para que Ellie y Joel puedan escapar y encontrarse con Frank y Bill.



Episodio 3 - Por mucho, mucho tiempo...

Calificación del episodio: 10/10



​En este capítulo, la serie nos regala un episodio perfecto de principio a fin. El relato, que es emotivo y completamente desgarrador, muestra cómo FEDRA se convirtió en un gran antagonista en el mundo post-pandémico, asentándose como un régimen extremo que ejecuta masivamente a niños y a mujeres de poblados enteros bajo el concepto de "si está muerto, no se puede infectar" y como, en medio de ese caos, surge una de las historias de amor más bellas y sinceras que hayamos visto en la televisión.

Este episodio es una jodida obra maestra absoluta; el brutal trabajo de Nick Offerman (Bill) y Murray Bartlett (Frank) arrasarán con todos los premios de actuación este año, gracias a la dirección de un Peter Hoar en completo estado gracia que se desvía lo justo y necesario del material original del juego para regalarnos uno de los mejores episodios que deja al espectador con el corazón completamente roto y en un mar de lágrimas.

Episodio 4 - Por favor, toma mi mano

Calificación del episodio: 9/10

Joel y Ellie continúan su viaje para encontrar a los Fireflies en el campamento central de Wyoming; tomando un atajo son emboscados por un grupo de bandidos militarizados liderados por una mujer llamada Kathleen (Melanie Lynskey), quien se atribuye haber acabado con la división de FEDRA en Kansas City y que está cazando a un hombre llamado Henry y a su hermano, Sam.

Joel y Ellie logran escapar de los bandidos, matando a dos de ellos. En la huida deciden pasar la noche en un rascacielos para huir a la mañana siguiente, pero son emboscados por Henry (Lamar Johnson) y su hermano Sam (Keivonn Woodard) quienes los enfrentan a punta de pistola.

Este episodio redondo, que introduce a personajes emblemáticos, construye con maestría el vínculo entre Joel y Ellie; el episodio se toma libertades creativas con la inclusión de la líder de los paramilitares, pero mantiene la esencia de los tres capítulos que abarca el videojuego, resumiendo y recreando a la perfección escenas claves del juego, con un final de infarto que deja todo servido a uno de los momentos más crudos y dolorosos, tanto de la historia en el videojuego, como de la serie.

Episodio 5 - Resistir y sobrevivir

 Calificación del episodio: 10/10



La serie nos presenta con acierto un mundo de tonos grises en el cual las personas son capaces de hacer cosas atroces con tal de sobrevivir; vemos como Henry acepta con dolor haber cometido cosas terribles para resguardarse y proteger a su hermano menor, Sam, incluyendo delatar al querido y respetado líder de la resistencia de Kansas, Michael, hermano de la implacable Kathleen, quien ahora le persigue para vengar a su hermano. Sorprendentemente, en medio de incontables momentos emotivos, la serie deja claro que ninguno de los dos es un "villano" a la vieja usanza, y que solamente son personas tomando malas decisiones para sobrevivir y proteger a los suyos.

En este episodio, HBO vuelve a levantar la barra y superarse a sí mismo con un capítulo que golpea sin piedad nuestras emociones y nos deja completamente rotos.

'The Last of Us' nos presenta tres historias de amor en medio de un mundo que no merece salvación: amor de padre e hija (Joel & Sarah), amor de pareja (Frank & Bill), amor de hermanos (Henry & Sam). Al mismo tiempo, estas tres historias son un argumento desolador, opuesto al amor: sin importar lo que uno haga, el final siempre es la muerte o la soledad. Sabíamos exactamente lo que sucedería y, aun así, no estábamos preparados para ello. El francotirador. El kínder subterráneo. El gordiflón. Sam & Henry. Destrozados. Sin palabras. Una jodida obra de arte.

***

Al final de estos cinco episodios, podemos decir con propiedad que lo que HBO ha hecho con esta primera parte de la serie 'The Last of Us' es de antología; adaptando a la perfección una verdadera obra maestra a la que trata con un cariño excepcional y respeto genuino por el material en el que está basado, logrando expandir su propio universo a través de un hilo narrativo que nos regala una experiencia única y maravillosa, tanto a los fans del videojuego como a aquellos que no conocen nada de su obra original.