Regresa Thor: Lo bueno y lo malo de Love And Thunder

11 de julio de 2022, 11:36 AM

Texto: El Gamer Inexperto

Ya he visto lo nuevo de Marvel, pero no todo está bien ni tampoco todo está mal en esta película dirigida por Taika Waititi. Por eso, a continuación, haremos un repaso de lo bueno y de lo malo que dejó esta producción dedicada al amor y al trueno en sus versiones más épicas.

Lo Bueno: La Producción

La evolución de las películas de Marvel ha sido impresionante en cuanto a los temas de producción y puesta en escena, esta película es una fiel muestra de ello. Los escenarios y los efectos especiales le dan vida a esta película; los mundos y los universos que visitan en la producción, aun haciendo contraste entre ellos, son mágicos e inmersivos.

Thor: Love and Thunder

Lo Malo: Exceso de Comedia

El exceso de chistes dentro de la película, en lo personal, me sacó de la trama. Hubo algunos momentos que consideré fueron innecesarios y repetitivos, y que muchas veces me hicieron sentir que la experiencia iba más acorde a una película cómica que a una de superhéroes, ¿Era esta la fórmula correcta? En mi opinión, no.

Taika Waititi, siendo un director históricamente destacado por su trabajo cómico, no dudó en dejar su esencia en esta cuarta entrega de Thor. Sin embargo, este protagonismo cómico nos hace pensar, ¿será que el director se concentró más en hacernos reír que en contarnos una buena historia?

Thor: Love and Thunder

Lo Bueno: Bale como el Villano Gorr

La interpretación de Christian Bale como el villano Gorr me parece, sin duda alguna, que fue lo más destacado de la trama. Su actuación como el Carnicero y como un temible Asesino de dioses es impecable; en ella, Bale muestra su compromiso intachable con la interpretación de este villano conocido de Thor. Es más, durante sus escenas traslada al público hacia los confines oscuros que inspiran su maldad e incluso parece que estamos viendo una película totalmente diferente.

Cuando Gorr aparece por primera vez en la pantalla, la película inmediatamente se torna más oscura y más tétrica, una donde Bale consigue introducir esa sensación de que realmente es un villano con un objetivo claro: vencer a Thor y hacerse con el StormBraker para cumplir con su objetivo.

Gorr

​Lo Malo: Thor irreconocible

Thor no es, ni de cerca, el mismo que conocimos en sus primeras películas en solitario (2011 – 2013). Me permitiría decir que este es más parecido al héroe que vimos durante Thor: Ragnarok (también dirigida por Taika Waititi), uno que olvidó todo lo que tuvo que pasar para madurar y convertirse en el verdadero dios del trueno. En esta película parece que olvidó su esencia y que su único objetivo ahora es ser el más cool de sus compañeros, él más guapo, inteligente y chistoso. Con esto, se puede decir que el personaje se alejó de su imagen como un protagonista importante y fuerte, algo que temíamos que ocurriera y que a su vez fue uno de los comentarios con los que más lo bromeaban sus homólogos durante las películas de los Vengadores.

Thor: Love and Thunder

Lo Bueno: El regreso de Jane Foster

Jane Foster como Mighty Thor fue un gran cambio y supuso un exitoso regreso de Natalie Portman al Universo de Marvel, ya que aportó frescura a la película y, por irónico que suene, es quien acaba aportando seriedad al manto de Thor. Aunque me faltó contexto para conocer y entender por qué ella se convirtió en “Lady Thor” para esta película, sin embargo, sus escenas dieron peso al personaje y, de cierta forma, hizo que se convirtiera en un eje central del drama debido a su aporte tan importante dentro de la narrativa. 'Thor: Love And Thunder' Lo Malo: La Enfermedad de Jane

En la película, se hizo hincapié en la enfermedad de Jane Foster, quizás siendo esto lo más serio que encontramos en la trama de Love and Thunder. Sin embargo, sorprende que, siendo este uno de los elementos que más juego podrían darle a la película, no se le dé la importancia que merece. En la historia, conocemos que Jane Foster sufre de un cáncer, cuya recuperación sacrifica para ayudar a conseguir el manto de Mighty Thor. No obstante, la trama no parece aprovechar este elemento como debiera, más bien se hace ver como un chiste, lo que no ayuda a que nosotros, los espectadores, logremos tomar en serio las dificultades detrás de su estado de salud ni preocuparnos por el hecho de que pueda morir en cualquier momento. Más bien parece que su padecimiento es un trámite más en la película, algo que el director incluyó solo por cumplir con la historia que se cuenta en los comics, pero sin conseguir darle el manejo necesario para que el público empatice con su sufrimiento.

'Thor: Love And Thunder'

Entre Bueno y Malo: Taika Waititi

Las cosas como son: Taika Waititi es un buen director. Es indiscutible que tenga buenas bases dentro de su área de dirección, las cuales nos han premiado con producciones como What We Do In The Shadows o Jojo Rabbit, que demuestran su talento. Todavía defiendo que Waititi no fue una mala opción para dirigir Thor Ragnarok ni Love And Thunder, más bien pienso que el error fue querer plasmar su estilo en Marvel. A fin de cuentas, él no debería llevarse toda la culpa ni todo el crédito por sus errores o aciertos, porque hay un equipo de directivos con los ojos puestos sobre su trabajo, quienes finalmente toman las decisiones finales. Pero esto no cambia el hecho de que Waititi sea la cara visible de la producción y quien, por lo tanto, recibirá el amor o el odio de los fans según el producto final.

Thor: Love and Thunder

En mi opinión esto ha sido lo bueno y lo malo de Thor: Love And Thunder, pero cada quién formará su criterio según sus gustos y expectativas. Por eso, los invito a compartir o refutar mi análisis en mis redes sociales, donde pueden encontrarme con la cuenta @GamerInexperto.