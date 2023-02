¿Quién es M.O.D.O.K. y por qué saldrá en la próxima película de Marvel?

6 de febrero de 2023, 16:12 PM

Por Daniela Solano de @Café.Geek.CR.

Este extraño personaje fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y su primera aparición fue en “Tales of suspense” número 93 en el año 1967.



M.O.D.O.K. es en realidad George Talerton, quien era un científico de la empresa “Advance Idea Mechanics” que estaba a cargo de estudiar el cubo cósmico. La empresa experimentó con Talerton en contra de su voluntad y por medio de la mutación avanzada diseñó a M.O.D.O.C. (con C) que significa “Mental Organism Designer Only for Computing”, que en español se traduce a “Organismo Mental Diseñado Solo para Programar”. Esto lo dotó de inteligencia extrema, poderes psíquicos y psionicos que alteran su cuerpo, por lo que necesita de medios artificiales para moverse.

M.O.D.O.K. fue el nombre de diferentes supervillanos ficticios que aparecen en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comic

​Después de los experimentos, asesinó a sus creadores y tomó control de la organización. También, cambió su nombre por M.O.D.O.K. “Mental Organism Designer Only for Killing” (Organismo Mental Diseñado solo para Matar).

M.O.D.O.K. tiene poderes psíquicos que le permitan controlar mentalmente a las personas y grupos grandes.

​Haber visto a MODOK en el trailer de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” fue una sorpresa que no deja de confundir a los aficionados, principalmente porque el villano aparece con el rostro de Corey Stoll, actor que interpretó a Daren Cross (Yellowjacket) y que fue el villano de la primera entrega de Ant-Man.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania" se estrenará el próximo 16 de febrero en cines.

​¿Qué podemos suponer de esta breve e inesperada pista? Probablemente, que perdió el control de su traje, sufrió alguna mutación en el Reino Cuántico (lugar en donde se desarrollará la película) o que es una variante de Cross y aliado de Kang, quien será el villano principal de la película.

Se espera que no tenga un amplio papel, aunque sin duda será interesante ver a M.O.D.O.K desenvolverse por primera vez en la gran pantalla.



