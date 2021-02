Pequeños secretos: detrás de un asesino serial

Por: Laureen Fernández (Revista Level Up)

La película escrita y dirigida por John Lee Hancock se centra en Deke (Denzel Washington), un sheriff adjunto del condado de Kern, California, quien se une a Baxter (Rami Malek), un detective del estado que debe atrapar a un asesino en serie. La historia nos lleva detrás de cada pista e intento por resolver el caso.

No solo estamos frente a un elenco muy fuerte, sino ante la expectativa y misterio detrás del papel que le otorgó a Jared Leto la nominación como mejor actor en los Golden Globes 2021. Pero entonces, ¿cumple lo que promete esta cinta y sus actuaciones? Sí.

La película juega con nuestra mente y logra envolvernos en una trama maravillosamente psicológica. A los seguidores de crime-series o documentales criminales, esta película les va a encantar.

En cuanto a producción, se nota el esfuerzo por transportarnos a Los Ángeles de principios de los años 90: vestuarios, escenografía y tomas muy al estilo documentales de Ted Bundy.

A nivel de guion nos van sorprendiendo, aunque en algún punto puede llegar a frustrar lo rápido que se resuelven algunas cosas. 'Pequeños secretos' exprime su fuerte que son las actuaciones de Denzel, Rami y Leto: sus personajes, capacidades y experiencias actorales previas los llevan justamente al punto de personajes que necesitábamos ver juntos en pantalla grande.

Con el título de The Little Things (Las pequeñas cosas) en inglés, es que surge el consejo de Deke de buscar los pequeños detalles que pueden hacer que se atrape a un asesino serial. La película va proporcionando información de forma lenta pero segura, como un rastro de migas de pan, algunas de las cuales pueden dar resultado o no.

Sin embargo, no todo es color de rosa y como nos comentó 'El Gamer Inexperto' de Revista SABANA la película carece de una propuesta innovadora, ya que se centra en líneas o subtemas que ya hemos recorrido a lo largo de los años en el suspenso policial. El guion tropieza al tratar de solucionar. Lo que sí logra es retratar personalidades y emociones retorcidas, en el mundo del crimen.