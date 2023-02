Película estadounidense 'Bellyache' se graba en Costa Rica

"Ellos me contactan por medio de un amigo y me dicen que quieren hacer una película en Costa Rica. Tenemos una reunión por Zoom con los cuatro productores de Los Ángeles. Me comparten el guion y en ese momento siento una conexión inmediata y les dije: 'claro que sí, en todo lo que les pueda ayudar, estoy de corazón metida'.

"Ahí comenzó el camino, en setiembre del año pasado, que vinieron a hacer el scouting (búsqueda de equipo y locaciones)", resaltó Rosabal, costarricense, parte del equipo técnico.