‘Observados’ llega a cines costarricenses

Por @LauSinSpoilers / Laureen Fernández Vargas.



Del productor M. Night Shyamalan llega Observados, una película de terror, escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan, basándose en la novela de A.M. Shine.



La cinta narra la historia de Mina, una artista de 28 años que se queda atrapada dentro de un extenso bosque virgen al oeste de Irlanda. Cuando encuentra refugio, sin saberlo, toma su lugar junto a tres desconocidos que, cada noche, son observados y acechados por criaturas misteriosas.

En palabras de su directora:

“Al momento de entrar en la película, supe que iba a ser un thriller, no sólo por la vibra y el sentir del libro, sino también porque es el género que más me gusta. Quisimos impregnarla de esa oscuridad. Me inspiró mucho 'Anticristo', de Lars von Trier, ese tono y esa sensación de brujería, oscuridad y textura, que a la vez está muy conectada con la naturaleza”, expresó Night Shyamalan.