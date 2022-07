Ms. Marvel: la ruptura de la regla del viaje en el tiempo

12 de julio de 2022, 11:38 AM

Por Loría.comic | Angie Loría, Revista Level Up



El penúltimo episodio de la serie deja un sinsabor en el argumento, la historia y especialmente en el guion. A estas alturas, ya se esperaría conocer al villano final, sus motivaciones y el reto que representará para Kamala.



No obstante, la producción optó por desarrollar una especie de documental antiguo sobre La Partición y, justo cuando acaba el repaso y parece que la trama regresa a la acción, presenciamos lo que consideramos como una de las más grandes contradicciones en el Universo Cinematográfico de Marvel: la regla del viaje en el tiempo.



En Endgame, el personaje de Hulk dedicó un gran esfuerzo a explicar cómo el interactuar con nuestro pasado no cambiaría el presente, ya que solo se crearían nuevas realidades; esto mismo es lo que le da razón al trabajo de la TVA (un grupo de monitores de líneas del tiempo que aparecen en los cómics estadounidenses de Marvel), según se explica en la trama de Loki.



De ahí surge nuestra duda, ¿entonces, la regla no aplica para Kamala y su brazalete mágico, o es que hay más de una regla que se omitió de otras tramas? La dirección de la serie tendrá mucho que explicar y rescatar en el último capítulo que, dicho sea de paso, arrastra más de una deficiencia.



Aquellos dos primeros y maravillosos capítulos de esta serie ya quedaron en el olvido después de ver los que le han seguido, ahora solo queda esperar que la historia pueda retomarse y regalarle a los espectadores un final espectacular, visionario y con pistas que abran la posibilidad a una segunda temporada. Por eso, ahora que nos acercamos al momento de conocer el desenlace de la historia en el siguiente capítulo, nos despedimos con la promesa de que en la próxima columna recogeremos todos los detalles que usted necesita saber sobre la serie de Ms. Marvel.