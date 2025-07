Los rostros de ‘El Hombre de Acero’: el mito que no deja de volar

Por Joaquín Alvarado Gutiérrez / @vamosalcine2025.

Antes de ser símbolo, antes de ser esperanza, antes de volar… fue solo una S sobre el pecho. Pero esa S, tan simple, se convertiría en una de las imágenes más poderosas del siglo XX y XXI.

Todo comenzó cuando, en 1948, un actor llamado Kirk Alyn se puso un traje azul ajustado, una capa roja y fingió volar mientras los efectos especiales hacían lo posible para simular lo imposible. Nadie creía que Superman pudiera funcionar en el cine. Pero él voló. Y con él, nació una leyenda. Alyn no recibió crédito en pantalla. Era el tiempo en que los héroes no pedían reconocimiento. Pero gracias a él, Superman dejó de ser solo tinta en papel. Y así, El Hombre de Acero pasó al celuloide.

En 1951, George Reeves tomó la capa, y con ella, una nueva responsabilidad. Su película Superman and the Mole Men sirvió como trampolín para una serie de televisión que se volvería parte del ADN de la cultura pop. Reeves no solo encarnó a Superman, se volvió parte de la familia americana. Con él, muchos niños creyeron que podían volar… aunque el actor enfrentara tormentas que ningún superpoder pudo evitar.

Y luego llegó Christopher Reeve. Si usted cerró los ojos alguna vez en su niñez y estiró los brazos soñando con volar, es posible que fuera por él. Con Superman The Movie (1978), Reeve no solo actuó, elevó al personaje, mostró que Clark Kent podía ser torpe, y Superman, majestuoso. Una dualidad que hasta hoy muchos intentan imitar sin lograr igualar. Cuatro películas, un accidente trágico, y una vida que terminó demasiado pronto, pero que sigue inspirando.

En 2006, Brandon Routh se puso el traje con respeto. Superman Returns fue un homenaje, un guiño a lo que fue y a lo que pudo haber sido. Routh fue un Superman melancólico, que miraba al cielo con la nostalgia de quien regresa a casa después de mucho tiempo. Su aparición en Crisis on Infinite Earths, años después, más que un cameo, fue un agradecimiento.

Y entonces llegó Henry Cavill con Man of Steel (2013), no era el scout. Era un dios confundido, un alienígena criado entre humanos que buscaba su lugar. Bajo la visión de Zack Snyder, Cavill dio vida a un Superman más sombrío, más épico, más dividido por dentro. Fue amado, criticado, debatido, idolatrado. Y aunque su capa cayó oficialmente en 2022, su vuelo aún deja sombra.

Y ahora, en 2025, es tiempo de un nuevo vuelo. Este jueves 10 de julio, el mundo se prepara para recibir a David Corenswet como el nuevo Superman, bajo la mirada y el lápiz de James Gunn, quien promete un regreso a la esperanza, a la verdad, al corazón. Esta versión simplemente se titula Superman, y busca hablarle tanto a los que crecieron con Reeves como a quienes apenas van conociendo a Clark Kent.

¿Quién es este nuevo Superman? Es una promesa. Es la mirada joven que se enfrenta al mundo. Es la mezcla entre fuerza y ternura, entre el deber y el amor. Y es también un espejo para nuestro tiempo, como siempre ha sido.

Porque Superman, al final, es más que un héroe: es una pregunta. ¿Podemos ser mejores? ¿Podemos creer? ¿Podemos seguir volando, incluso con los pies en la tierra?

Este jueves 10 de julio… El Hombre de Acero vuelve a intentarlo. Y usted está invitado.

Desde Revista SABANA de Teletica.com le traeremos cobertura exclusiva desde la premier mundial en Río de Janeiro, con entrevistas con el elenco y el director, y una mirada íntima a este nuevo capítulo del superhéroe más grande de todos los tiempos.

