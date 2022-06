Los Inhumanos: pinceladas de su llegada al MCU

27 de junio de 2022, 14:30 PM

Por Loría.comic | Angie Loría Revista Level Up



Conforme crece el universo cinematográfico de Marvel, nos adentramos en la historia de nuevos personajes y sus orígenes. Por ejemplo, en Capitana Marvel se desarrolló el contexto de los Kree, personajes alienígenas de color azul muy antiguos.

Lo que ignoramos sobre esta raza es que experimentó con los Homo sapiens para buscar nuevas formas de evolución y, por supuesto, para crear armas en contra de los Skrulls (humanoides reptilianos); así nacieron los Inhumanos, seres que, gracias a la Niebla Terrígena, obtuvieron poderes.

Con el paso del tiempo, los Inhumanos produjeron su propia sociedad, tecnología y experimentos con mutagénica, que más pronto que tarde provocó importantes deformidades en las nuevas generaciones inhumanas. Para evitarlo, se reproducían selectivamente, aunque este sistema también colapsó.

Debido a la destrucción de su hogar, Attilan, se establecieron en la Tierra y, naturalmente, destruyeron su cuidadoso linaje, dando paso a los NuHumans (hijos de inhumanos y humanos). En su paso por la pantalla del universo Marvel, han colaborado con otros personajes y librado sus propias batallas.

Específicamente, en el MCU logramos ver a Black Bolt, rey de los Inhumanos y a Ms. Marvel, una No Humana; de manera que no es difícil predecir que pronto conoceremos más de la Familia Real y de sus descendientes. ¿Formarán parte de una nueva saga? ¿Se convertirán en personajes canónicos de la saga como lo chieron los Agents of SHIELD e Inhumanos? Solo el tiempo lo dirá.