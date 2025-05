‘Lilo & Stitch’: La magia del "ohana" regresa en acción real

Por Laureen Fernández Vargas/ @LauSinSpoilers.

La esperada versión live action de Lilo & Stitch llega a los cines costarricenses este jueves 22 de mayo, prometiendo conquistar tanto a quienes crecieron con el clásico animado de 2002 como a nuevas generaciones.

Dirigida por Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On), la película se mantiene fiel a la historia original, centrándose en la entrañable amistad entre Lilo, una niña hawaiana interpretada por la debutante Maia Kealoha, y Stitch, un travieso experimento alienígena cuya voz vuelve a ser interpretada por Chris Sanders, cocreador del personaje.

La producción destaca por su compromiso con la autenticidad cultural, al contar con un elenco diverso y rodar en locaciones reales de Hawái.

El elenco incluye a Sydney Agudong como Nani, la hermana mayor de Lilo, quien enfrenta el desafío de equilibrar sus responsabilidades familiares y personales. Zach Galifianakis da vida al excéntrico Dr. Jumba Jookiba, mientras que Billy Magnussen interpreta al agente Pleakley.

El filme también cuenta con la participación de Tia Carrere, quien prestó su voz a Nani en la versión animada, ahora en el papel de la Sra. Kekoa. La narrativa profundiza en el concepto de ohana— que significa familia—resaltando los lazos emocionales más allá de los vínculos biológicos.

Esta adaptación ofrece una experiencia cinematográfica que combina nostalgia y modernidad. La recreación de escenas icónicas, como la llegada de Stitch a la Tierra y las travesuras en la isla, se complementa con efectos visuales de última generación.

La cinta promete ser una opción ideal para disfrutar en familia, celebrando los valores de amor, pertenencia y resiliencia que han hecho de Lilo & Stitch una historia atemporal.

