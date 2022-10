Las películas de terror que no pueden faltar este fin de semana de Halloween

28 de octubre de 2022, 13:55 PM

Por Lauren Fernández | @LauSinSpoilers.

Para nadie es un secreto que el buen cine de terror es difícil de encontrar. Hubo un tiempo en el que las salas y las plataformas de streaming se llenaron de películas “terroríficas”, pero estas no asustaban ni al espectador con menos expectativas; incluso, existen cintas de este género que, por sus efectos especiales o abuso de clichés, terminan causando risa en la audiencia y eso, precisamente, es lo que no queremos para el fin de semana más espeluznante del año. En esta nota te compartimos una lista de filmes de terror para disfrutar con toda confianza.

Este año se han estrenado cinco grandes entregas, algunas de ellas ya disponibles en aplicaciones y otras aún continúan en el cine. Nos referimos a 'Smile' (2022), la maldición en cadena detrás de una sonrisa; 'Black Phone' (2022), que trata de un homicida y secuestrador enmascarado; 'Barbarian' (2022), que nos cuenta el suspenso que vive una chica que reserva por error el mismo apartamento que un desconocido; 'NOPE' (2022), donde los cuidadores de un rancho se cruzan con una fuerza alienígena, y 'Maleficio' (2022), la película de terror más taquillera de Taiwán, que se convirtió en todo un fenómeno mundial a través de Netflix.

Ahora bien, si la idea es armar un maratón completo de películas para ver en casa, la siguiente lista incluye algunas de las mejores cintas de terror de los últimos años: 'Midsomar' (2019), 'Nosotros' (2019), 'Huye' (2017), 'Un Lugar en Silencio' (2018), 'Insidious' (2010), 'Siniestro' (2012), 'La Bruja' (2015), 'Corre' (2020), 'Hereditary: El legado del diablo' (2018), 'Host' (2020), 'El Conjuro' (2013) o bien todo el Expediente Warren, 'It Follows' (2014), 'La Purga' (2013), 'No respires' (2016) y 'El Títere' (2007).