Las curiosidades que no sabía sobre el segundo episodio de Ms. Marvel

22 de junio de 2022, 11:00 AM

Por Loría.comic | Angie Loría Revista Level Up



En el segundo capítulo de Ms. Marvel, vemos a Kamala Khan mucho más confiada, dedicada a su entrenamiento y al descubrimiento de sus poderes, sin dejar de lado esos colores vibrantes y múltiples referencias a personajes (Vengadores y Eternos) que agregan una pizca de humor genuino.

Culturalmente, se enriquece la puesta en escena y no se desaprovecha la oportunidad para enmarcar una crítica social. No obstante, lo más valioso es la aparición del nuevo personaje, Kamran, quien en los comics es el interés amoroso de Ms. Marvel; un inhumano que no destaca exactamente por sus buenas acciones.

Otro gran descubrimiento es que el poder de la señorita Khan viene desde adentro y fue desbloqueado por el brazalete de su bisabuela; tal y como sucede con los mutantes, quienes durante su adolescencia también experimentan con la aparición de sus nuevos poderes.

La Agencia de Control de Daños (dentro de la cual aparece el mismo agente que interrogó a Peter Parker en No Way Home) están tomando una interesante relevancia en esta historia; esto sin mencionar que tienen bajo su control algunos drones similares a los que Stark utilizó para fingir la muerte de Mysterio. Ante este dato nace una duda: ¿Será esta la base de operaciones Skrull?

Esperamos con ansias la emisión del capítulo tres, donde podremos profundizar en los peligros a los que se enfrenta Kamala, despejar algunas de estas interrogantes y de paso deleitarnos con más guiños característicos del universo CMU sobre los cuales, por supuesto, le estaremos contando en la próxima entrega.