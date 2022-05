Intérprete de Gimli en 'El señor de los anillos' da a conocer la clave del éxito

Por Juan Manuel Quirós Cavallini | 10 de mayo de 2022, 14:30 PM

Como parte de los invitados especiales de la Comic Con Costa Rica 2022, el intérprete de Gimli en las películas de El señor de los anillos, John Rhys-Davies, dio la clave para tener éxito. Este mensaje llegó durante el panel de cierre, en el que conversó un poco sobre su vida actoral y respondió peguntas de los asistentes.

“Buenos modales es el secreto del éxito, y buenos modales no es solo saber cuál cuchillo o tenedor utilizar, buenos modales es el acto de hacer que los extraños se sientan bien contigo y, si logras aprender eso, todos te buscarán para que los ayudes a resolver sus problemas, tal vez no seas el genio de la compañía; pero, si eres la persona con la que se sienten más cómodos, ellos vendrán a ti”, expresó el británico.

Además, aconsejó a las personas que sufren de timidez, tanto con conocidos como desconocidos, y explicó un simple ejercicio para poder superarla.

“Escuchen cuidadosamente, la timidez eres tú pensando sobre ti mismo. Cuando subo al escenario y los veo a todos ustedes, y si empiezo a pensar ‘oh Dios mío, todos me están viendo y están pensando que estoy viejo’, si empiezo a pensar en eso no podría hablarles a ustedes porque me asusto de ustedes y de cómo me juzgan.

Foto: Juan Manuel Quirós.

“Si lo vemos de la otra forma, yo asumo que ustedes son viejos, tímidos y con miedo de conocerme. Mi trabajo es hacer que ustedes se sientan cómodos y ese es el secreto del éxito; solo hagan un cambio en su mente.

“¿Cómo ser menos tímido? Bueno, volvemos a los buenos modales otra vez. Buenos modales inician cuando tu familia te habla ‘hola, hasta luego, ten un buen día’, así que todos ustedes que son tímidos, todos los días desde hoy van a buscar tres completos extraños y van a decirles ‘buenos días, buenas tardes’. Algunos les responderán con un ‘buenos días’ de regreso, y para la vez número 29 que lo hagas te dirán ‘buenos días, ¿tú quién eres? Siempre me dices buenos días’, y para la vez número 31 esa persona te dirá a ti buenos días, y esa es la victoria. Hacer a otra persona que le caigas bien y se convierta en tu amigo”, explicó el veterano actor.

Por último, el intérprete destacó el sistema democrático de Costa Rica y destacó que hará lo posible para que todos sus conocidos vengan a conocer el país.

“Costa Rica es un ejemplo de democracia alrededor del mundo, ustedes son personas destacadas e inteligentes, y cuando yo vuelva a casa les diré a todos que vengan a visitarlos, son maravillosos”, finalizó.