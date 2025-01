Estas series destacarán en 2025

Por Daniela Solano Barquero de Café Geek.

¿Le gustaría conocer cuáles son los estrenos más relevantes de la pantalla chica para este 2025? Le presentamos una lista de las series que más destacarán en diversas plataformas de streaming, así que vaya agendándolas en su calendario.

Cobra Kai: la tercera parte de la sexta temporada terminará con el legado de la franquicia de Karate Kid. Se espera ver que el futuro de los personajes más jóvenes pueda estar más resuelto.

Estreno: 13 de febrero en Netflix.

Dardevil: Born Again es una de las más esperadas por los amantes de los cómics. Matt Murdock regresa para proteger el barrio neoyorkino de Hell’s Kitchen. Esta continuación de la serie, contará con nueve episodios y promete mantener la acción y esencia del personaje.

Estreno: 4 de marzo en Disney+.

Andor: en la segunda temporada, basada en el universo de Star Wars, veremos cómo Cassian, el protagonista, enfrenta las crecientes exigencias de liderar una resistencia fragmentada, el personaje tendrá un mayor desarrollo a nivel emocional.

Estreno: 22 de abril en Disney+.

El juego del calamar: recientemente, se estrenó la segunda parte en la que volvemos a ver a Gi-hun. Las temporadas 2 y 3 se grabaron de forma consecutiva, lo que confirmaba una tercera parte, y como si fuera poco, por un “error” de la plataforma, se filtró la fecha de estreno del final de la serie.

Estreno: 27 de junio en Netflix.

Caballero de los siete reinos: El caballero Hedge es un spin-off de Juego de tronos. Los acontecimientos suceden casi un siglo antes de esta serie y aborda los conflictos que atraviesan Dunk y Egg a través de los siete reinos.

Estreno: segundo semestre del 2025 en Max.



Merlina: la segunda temporada de la oscura comedia de la hija de Los locos Addams, regresa este 2025, con nuevos rostros en pantalla como Christopher Lloyd (Volver al futuro), Haley Joel Osment (El sexto sentido) y Heather Matarazzo (El diario de la princesa).

Estreno: sin confirmar fecha por Netflix.

Vuelve Stranger Things: después de una larga espera, la última temporada llegará este año y cerrará el arco que inició en 2016 y posicionó a Netflix como plataforma importante.

Estreno: sin confirmar fecha por Netflix.

The last of us: la segunda temporada de la aclamada serie ganadora de ocho premios Emmy, volverá con Pedro Pascal y Bella Ramsey. Aún no tenemos una sinopsis oficial de esta segunda parte, pero dado que la adaptación ha sido fiel al videojuego, se presume que el live action seguirá con lo ocurrido en la parte dos del juego de video.

Estreno: sin confirmar fecha por Max.

It: Welcome to Derry será la precuela de la historia que ya conocemos del aterrador Pennywise. Es un plan de tres temporadas donde contará los origines de la entidad It a lo largo de tres épocas diferentes.

Estreno: sin confirmar fecha por Max.

Otras series que saldrán en el transcurso del año serán: Peacemaker, And just like that…, Betty, la fea: la historia continúa, Black Mirror y The Bear.



Para más noticias de series y películas, puede dar seguimiento en Café Geek CR.

​