El terror tiene un nombre: el oscuro origen de ‘Pennywise’

Por Esteban Vásquez Valverde / @tecnopopnews / @esteban.vqz.

A medida que crece la expectativa por la serie de HBO Max, IT: Welcome to Derry, resurgen las preguntas sobre el origen del escalofriante Pennywise, el payaso que ha sembrado terror en generaciones de lectores y espectadores. Lejos de ser un simple villano disfrazado, es una manifestación del mal puro, con orígenes que se remontan a mucho antes del surgimiento de la civilización humana. Este icónico personaje de Stephen King encarna una forma del horror que trasciende lo físico.

Pennywise no es, en realidad, un payaso. Se trata de una entidad ancestral que proviene del macroverso, una dimensión que existe fuera del tiempo y del espacio conocidos. En ese lugar habitan seres cuya naturaleza escapa a la comprensión humana, y él es uno de ellos. Esta fuerza maligna llegó a la Tierra millones de años atrás, mucho antes de que la especie humana apareciera. Su punto de impacto sería el sitio donde más tarde se fundaría el pueblo de Derry, en el estado de Maine, en los Estados Unidos de América.

Tras su llegada, esta entidad entró en un estado de hibernación bajo tierra, esperando el momento adecuado para despertar y alimentarse. Cuando los primeros humanos se establecieron en la zona, la criatura detectó su manjar favorito: las emociones humanas. Más específicamente, descubrió que el miedo era una fuente de alimento especialmente poderosa y sabrosa, siendo así que los niños, por su sensibilidad e inocencia, se convirtieron en sus víctimas ideales.

El disfraz de Pennywise, el payaso bailarín, no fue una elección casual. La criatura eligió esa forma para atraer a los niños, generando una mezcla perfecta de atracción y terror. Y es así como cada 27 años, esta entidad despierta para cazar, usando su capacidad de cambiar de forma para transformarse en lo que más teme su presa.

Sus apariciones están marcadas por tragedias y desapariciones, dejando una estela de horror que permanece en la memoria colectiva del pueblo de Derry. Al terminar su ciclo, Penywise vuelve a dormir hasta la próxima ronda.

Su verdadera forma es tan alienígena y aterradora que escapa a la percepción humana. En la novela de King, los protagonistas lo ven como una gigantesca araña, una proyección mental que su mente crea para sobrevivir al impacto de lo incomprensible.

Este aterrador e icónico personaje no solo es una figura del horror literario y cinematográfico, sino también una metáfora del miedo mismo: antiguo, cambiante y siempre latente. Con la serie IT: Welcome to Derry, HBO Max, promete explorar aún más los rincones oscuros de su leyenda, por lo que será material de carácter obligatorio para todos los fanáticos del terror y de la obra de Stephen King.