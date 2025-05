Día Internacional de Star Wars: Experiodista de Canal 7 cuenta como la saga cambió su vida

El 4 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de Star Wars.

Fue elegido así por los fans por una razón muy especial: en inglés, la famosa frase "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe) suena muy parecido a "May the Fourth" (4 de mayo).

Por eso, en esa fecha, miles de seguidores en todo el mundo se reúnen para celebrar una de las sagas que más ha marcado a las personas desde finales de los años 70.

Christopher Camacho es un periodista que trabajó hace años en Canal 7 y ahora maneja la comunicación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

Él conversó con Teletica.com y explicó por qué Star Wars es considerado por muchos como una de las sagas más importantes del cine e, incluso, cómo ha cambiado la vida de las personas, como la suya.

¿Qué es lo que más le gusta de Star Wars?

"La capacidad que tuvo George Lucas de mezclar ciencia ficción con la mitología y muchos relatos similares al viaje del héroe. También es una historia muy universal donde todos se pueden sentir arraigados, ya que permite ver al personaje joven como va creciendo hasta formarse y convertirse en el salvador de la galaxia".

¿Cuál es su personaje favorito y por qué?

"Mi personaje favorito es Chewbacca, porque a pesar de no tener la capacidad de hablar como un ser humano, siempre se expresa de una forma muy sencilla hacia sus amigos. Demuestra esa capacidad de lealtad y amor. Es un ser leal y protector, y eso siempre me ha llamado la atención".

¿Cuántas figuras tiene en su colección?

"Tengo más de 650 figuras de Chewbacca que son coleccionables, desde curitas hasta estatuas exclusivas. Incluso el traje. Desde pequeño empecé a coleccionar, no importa lo que uno coleccione, sino el sentimiento que tienen estas figuras.

"Cuando yo estaba pequeño solo me pude comprar una figura falsa y ahora todavía la conservo con mucho cariño. Cuando tuve un accidente de tránsito llegaron muchos amigos y me regalaban un Chewbacca.

¿Cuánto dinero ha invertido en esa colección?



"Tengo figuras que valen muy poco hasta figuras bastante caras, pero no tengo un valor estimado de la colección".





¿Qué cree que hace que Star Wars sea tan icónica y duradera?

"Que tiene una historia muy sencilla. Es el típico viaje del héroe, y vemos reflejada la lucha de siempre entre el bien y el mal. Es una historia que no pasa de moda, siempre va a ser actual. En su momento también lo que la hizo muy llamativa es que, cuando salió la primera película a finales de los 70, lo que es la parte visual, era muy impresionante. Todavía sigue siendo impresionante todo lo que hacen a nivel de Star Wars. Cualquiera se puede ver reflejado en ella por los múltiples personajes".

¿Qué elementos contribuyen a su popularidad y longevidad?

"Me llama mucho la atención que quienes vieron la saga a finales de los 70 e inicio de los 80 ya son padres, incluso podrían abuelos. Entonces es ese legado generacional de una de las sagas más importantes.

"Todo mundo puede verse reflejado en esta saga, porque habla de la lucha entre el bien y el mal. Al ser una saga tan amistosa por ese sentido, entonces permite que las generaciones se vayan enamorando".

¿Se dice que Star Wars ha ayudado en la vida de algunas personas? ¿Usted lo cree?

"Considero que cada quien tiene una historia y una forma de ver esta saga, pero en mi caso, estar tan ligado a Star Wars me ha permitido tener muchos amigos que he conocido por ver películas, ir a eventos. Es gente que valoro mucho, son leales.

"Sí creo que cambia vidas. Mi vida es mejor gracias a esa calidad y amistad que tengo con esas personas".





¿Cómo podría ayudar un mundo ficticio como este en el mundo real?

"Aparte de lo que ya les mencionaba del valor de la amistad y estar cerca de personas que tienen esa misma afición y crear grupos de amigos con los que compartir. Considero que la saga nos muestra, primeramente, a soñar, como lo dijo George Lucas, nos permite soñar en otros planetas, nos permite liberar la mente y expandirla de una forma sin igual. Nos permite también ir por ese camino del bien, no irse por el lado oscuro, como Darth Vader. Nos enseña a buscar esa parte positiva de la vida y nos invita a ser valientes, que a pesar de las adversidades, hay que seguir ese camino para lograr grandes cosas".