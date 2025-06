Del universo de ‘John Wick’ llega ‘Bailarina’

Por Joaquín Alvarado Gutiérez / @vamosalcine2025.

Por fin llegó el día. Como amantes del cine de acción, de ese que no da tregua ni a los párpados, Bailarina, la nueva película ambientada en el despiadado universo de John Wick, se estrena este jueves en cines nacionales.

Este filme no es solo un spin-off, es una bomba bien coreografiada de acción, venganza, tradición y estilo. Si pensó que lo había visto todo con Parabellum o Chapter 4, descubrirá con Ana de Armas interpretando a Eve Macarro, que aún hay mucho por descubrir.

En esta cinta de la saga, ella interpreta a una asesina tan letal como elegante, que llega para reclamar su lugar entre los titanes del submundo criminal. Pero su viaje no es solo de muerte, sino de descubrimiento. Porque cuando decide ir tras el asesino de su padre, lo que encuentra es una verdad mucho más oscura que cualquier bala.

Desde la primera escena, queda claro que no es una asesina cualquiera: fue entrenada por los Ruska Roma, la misma organización clandestina que alguna vez moldeó a John Wick. La protagonista fue criada bajo reglas brutales, en un entorno donde la muerte no es un accidente, sino una disciplina. Sin embargo, hay algo para lo que no está preparada: la verdad sobre su pasado.

Ambientada entre los eventos de John Wick: Capítulo 3: Parabellum, la historia nos lleva de nuevo a los pasillos del Hotel Continental, donde las reglas siguen siendo tan letales como quienes las rompen.

Y sí, hay caras conocidas… y sí, Keanu Reeves está ahí, dándole esa mezcla de misticismo y brutalidad que solo él sabe proyectar.

La acción está al nivel más alto que la franquicia ha entregado; duelos con cuchillos en pasillos húmedos, persecuciones imposibles, explosiones al ritmo del suspenso y peleas tan bien coreografiadas que parecen danza moderna, pero con huesos rotos.



¿Vale la pena verla? Absolutamente. Es un nuevo clásico instantáneo del cine de acción. Es el tipo de película que hace que uno se ajuste al asiento, se muerda las uñas, y salga del cine con ganas de entrenar artes marciales (o por lo menos correr por la salida como si algo le persiguiera).

Así que ya lo sabe, este jueves llega a los cines de Costa Rica: Bailarina, la historia de una mujer que no solo quiere respuestas, quiere venganza… y la quiere con sangre y estilo.

No se la pierda, porque en este universo, si no mata… le matan.

