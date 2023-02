'Creed III': El debut de Michael B. Jordan como director

“Creed III” muestra los diferentes caminos, relaciones e interacciones de dos hombres que tomaron decisiones diferentes, vivieron vidas diferentes y se encontraron en el mismo ring y quería que mi película reflejara las lecciones que he aprendido en la vida. Lecciones sobre ser amables con los demás, pero sobre todo amables con nosotros mismos. A la mayoría de nosotros no nos han enseñado a serlo. También quería que mi película abordara los problemas de la masculinidad tóxica y lo que ocurre cuando no te enfrentas a tu pasado, cuando no hablas de tus traumas y tu dolor ni los superas", comentó el actor sobre sus expectativas dirigiendo y produciendo su primera película.