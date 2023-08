¡Corrosivo Film Fest está a la vuelta de la esquina!

15 de agosto de 2023, 16:03 PM

Autora: Angie Loría | @loria.comic.



Corrosivo Film Fest es la propuesta cultural de horror y fantasía que trae a Costa Rica producciones de alto nivel, poco convencionales y de difícil acceso -es decir, que no se muestran habitualmente en las carteleras de cines-.



Para esta edición se proyectarán 15 largometrajes, entre los cuales destacan Wolves (nomi-nada a los Canadian Screen Awards) y Holy Spider (la presentación de Dinamarca para los premios de la Academia 2023).



Estos no son los únicos filmes condecorados que se podrán disfrutar a lo largo de los nueve días del festival, pues también figuran 70 cortometrajes que, incluso, combinan la animación con el terror.



Además de la basta oferta de metrajes de horror, crimen, fantasía y ficción, el festival completa su agenda con charlas, conciertos, shows de stand up comedy, entre otros; que se desarrollarán en la Sala Garbo, U Creativa y en el Centro Cultural España.



Las entradas van desde los ₡41.000 ('full pass') y hasta los ₡7.000 o ₡6.000 -según el filme- el pase de un día. El cronograma y detalle de actividades se encuentra en el sitio web www.corrosivofest.com.