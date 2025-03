Conozca todos los detalles de ‘Daredevil: Born Again’

Por Daniela Solano Barquero de Café Geek CR.

Este 4 de marzo se estrenó en la plataforma de Disney+ la serie Daredevil: Born Again, y por eso, en esta nota le traemos un recuento de lo que tiene que saber antes de verla.

Este personaje, creado por Stan Lee y Bill Everett, debutó en los cómics de Marvel en Daredevil #1 en 1964. Cuenta la historia de Matt Murdock, vecino de Hell’s Kitchen, Nueva York, quien fue criado por su padre, el boxeador Jack Murdock, quien le enseñó la importancia de la justicia y la educación. Jack quería que Matt tuviera un futuro mejor, por lo que lo motivó a estudiar en lugar de pelear en las calles.

El comienzo de Daredevil

Un día, mientras Matt Murdock caminaba por la calle, vio a un anciano a punto de ser atropellado por un camión que transportaba material radioactivo. Murdock empujó al anciano para salvarlo, pero un barril de desechos químicos cayó y le golpeó la cara. La radiación lo dejó ciego, pero al mismo tiempo potenció sus otros sentidos a niveles sobrehumanos.

Después del accidente, descubrió que su oído se agudizó al punto de detectar el ritmo cardíaco de las personas; su olfato podía identificar objetos y personas. Ese "radar sensorial" le permitía percibir el entorno sin necesidad de ver.

En el camino encontró a un misterioso maestro de artes marciales, Stick, de quien aprendió a usar estos sentidos mejorados para pelear.

Tiempo después su padre fue asesinado frente a él por la mafia, eso hizo que jurara vengarlo y proteger a los inocentes. Por eso se convertiría en abogado y también adoptaría una identidad secreta: Daredevil.

Antes de ver la serie

Está inspirada en el arco de cómics Born Again escrito por Frank Miller, que tal vez algunos ya conozcan, pero no entraremos en detalles para evitar posibles spoilers.

Lo que sí se ha revelado es que se enfrentará nuevamente a Kingpin, quien busca tomar control de Nueva York como alcalde. También contará con el mismo reparto que la serie de Netflix: Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Vincent D’Onofrio y Elden Henson.

¿Es necesario ver la serie anterior de Netflix?

La nueva entrega está diseñada para que cualquier persona pueda verla, pero la serie que inició en 2015 es altamente recomendada, ya que es muy apegada a la historia original del personaje en los cómics, y tuvo muy buen recibimiento de los fans; además, familiarizarse con la historia previa puede enriquecer la experiencia.

Born again permitirá que Daredevil sea oficialmente parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), a pesar de que ya ha tenido breves apariciones en otras producciones: Spiderman No Way Home (2021); las series She Hulk y Echo.

Se anticipa que la serie mantenga un tono oscuro y realista, similar al de la serie original de Netflix, pero adaptado al estilo del UCM. Es importante tomar en cuenta que tiene una clasificación TV-MA, lo que significa que es apta solo para mayores de edad.

La serie Daredevil: Born again se estrenó en la plataforma de Disney+ el 4 de marzo y contará con 9 episodios en total.